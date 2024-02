La extraña condición condición que sufre uno de los participantes de La Casa de los Famosos

.Publicidad.

Varios de los participantes de La Casa de los Famosos tienen historias únicas y muy peculiares. Dentro del programa hay varias figuras que destacan en diferentes contextos. Hay actores, creadores de contenido y también hay comediantes, los cuales están mostrando como son realmente lejos de sus respectivas labores. Dentro de ellos encontramos al conocido comediante que tiene como apodo 'Culotauro', aunque su verdadero nombre es Camilo Díaz. Hoy en día ha ganado bastante fama debido a lo que hace en redes sociales, entrevistando a diferentes famosos en un formato muy popular. Sin embargo, hay muchos detalles desconocidos de la vida del participante de La Casa de los Famosos.

La condición que sufre Culotauro, participante de La Casa de los Famosos

Aunque se ha convertido en referente de los comediantes actuales, no todo saben con certeza de su vida, apodo y más. Sin embargo, el participante de La Casa de los Famosos, ha tenido que mostrarle a la gente más de Camilo Díaz. Eso sí, aunque se podría creer que 'Culotauro' es solo un personaje, la realidad es que esto hace parte de su personalidad. Ahora bien, para el Canal RCN y Vix, el comediante compartió de dónde fue que nació ese irónico apodo que tiene hoy en día. Según comentó "salió nalgón", por lo que empezó a recibir muchos comentarios y chistes al respecto.

En muchas ocasiones empezaron a llamarlo "Culotauro", así que un día se puso así en Instagram y así se quedó. Ha sido gracias a este peculiar apodo que ha ganado un gran reconocimiento en este mundo de la comedia. Sin embargo, la vida no solo le permitió ser nalgón, pues además de esto, Camilo tiene una condición de la cual muchos no saben. Para las redes del reality, el joven comentó que nació siendo cojo, teniendo una pierna más larga que la otra. A pesar de que se operó para intentar corregirlo, no se recuperó. Hoy en día no lo ve como algo que lo haga menos, todo lo contrario, suele burlarse de estas cosas.

Lo cierto es que su participación en el reality del Canal RCN y Vix no ha pasado desapercibida. Allí ha demostrado su gran personalidad y por supuesto que ha sacado más de una risa de los demás participantes de La Casa de los Famosos.

