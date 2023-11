La estación de Transmilenio en el Centro donde un fantasma asusta a los hombres y cuida a las mujeres

.Publicidad.

Transmilenio se ha convertido en el modo de transporte de miles de personas que se movilizan en la capital. No lo usan precisamente porque sea el favorito, sino porque es la forma más rápida de movilizarse en la caótica Bogotá. Con el paso de los años, este servicio ha sido blanco de varias historias paranormales. Aunque no se ha podido comprobar que sean reales, siempre hay personas que aseguran haber visto u oído cosas. Y es que, hay una estación de Transmilenio ubicada en el Centro, la cual trae consigo la historia de un fantasma. Pero no se trata de cualquier fantasma, sería un muy peculiar.

Bicentenario, la estación de Transmilenio donde hay una niña fantasma

Para nadie es un secreto que Transmilenio en algunas partes puede ser considerado como inseguro. Sin embargo, muy rara vez una estación de Transmilenio es tildada como punto de sucesos paranormales. Aún así, si existe una en la que muchas personas han relatado haber visto algo muy particular. Una niña, una niña muy peculiar que al parecer, no pertenece a este plano terrenal. El lugar donde sucede esto es en la estación de Bicentenario. De este lugar han surgido varios testimonios pero en especial de mujeres que aseguran haber visto a esta niña. Pero ¿por qué?

En un video compartido por el DJ Daniel 3Palacios, en Tik Tok, se puede escuchar algunos de estos relatos. Según comentaron, esta niña es un fantasma que suele interactuar con las mujeres. Suele verse en las horas de la noche y muchos la han visto sola en la estación de Transmilenio. Incluso, hay un testimonio reciente donde esta niña fantasma consoló a una mujer que estaba siendo acosada. Lo más escalofriante fueron las palabras dichas por esta niña. "Es que yo vivo aquí y aquí me quedé para siempre y yo cuido a las mujeres". Palabras que dejarían frío a cualquiera.

Incluso, en los comentarios de este fragmento publicado, se puede ver como muchas personas confirman haber visto a la niña. Incluso hay quienes dicen que la han visto caminar por los pasillos del puente que conduce a la estación de Transmilenio de Bicentenario. No es la primera vez que esta historia toma protagonismo.

