La derrota electoral de los Ospina

Las elecciones para escoger miembros del Senado y la Cámara de Representantes se van a dar el 13 de marzo. En Cali, empero, el pasado 13 de diciembre se dio el primer resultado de ese debate electoral: las fuerzas políticas que acompañan al alcalde Jorge Iván Ospina quedaron derrotadas. En ninguna de las listas presentadas, ni en las del Pacto Histórico ni en las de los Verdes ni en las del Partido Liberal ni en las que se inscribieron por firmas aparecieron ninguno de los dos hermanos del alcalde Ospina, ni su hermano Mauricio ni su hermano Diego ni nadie que pueda decir que representa a la organización político-familiar-económica que gobierna hoy en Cali. Hasta donde se sabe no les abrieron cupo en alguna de las listas de esos partidos o no pudieron llegar a acuerdos económicos y políticos como se estila cuando un mandatario de las características y el poder que se ejerce desde una ciudad como Cali aspira a encontrar futuro.

Inicialmente se hizo saber en los corrillos, alimentados por los gestos del exgobernador Abadía, que Mauricio Ospina, el antiguo senador, estaría en las listas del Partido Liberal pues el expresidente Gaviria dizque le había dado el visto bueno a Abadía. Pero como ese mismo cuento y con igual resultado negativo se había dado hace unos años con el candidato Clavijo y no cuajó, los liberales prefirieron no tener candidato al Senado por el Valle, que llevar al hermano del alcalde Ospina.

Con los verdes el asunto tenía otras aristas. Cuando Jorge Iván era candidato a la alcaldía de Cali ejercía como presidente del Partido Verde, pero para nadie era un secreto que hacía campaña por Petro. Los Verdes no se olvidaron de esa afrenta y cerraron la puerta de su desbaratado partido. Con Petro y el Pacto Histórico caben todas las especulaciones porque obviamente siendo, tanto Jorge Iván como Petro antiguos miembros del M-19 y tener ideologías similares, parecía más que evidente que el cupo fuera allí. Pero se durmieron en los laureles. O creyeron que no necesitaban recoger firmas. O se les olvidó que la mala fama que ha adquirido la alcaldía de Ospina les podría embadurnar cualquier lista. Y como lo he dicho muchas veces, ya no hay partidos políticos sino cooperativas de contratistas y como todo el manejo de esos contratos en el Municipio de Cali es vox pópuli que pasan por lo menos por el visto bueno de Mauricio Ospina, y con ello se ha ganado su fama de garoso, los contratistas que manejan las listas electorales debieron haberlo vetado también. No tuvieron en Cali que ir a las urnas para ver derrotado a un alcalde por lo menos tan controvertido cuando no tan equivocado.