La Corte con el fiscal Barbosa: graduándose de cómplice

Por: John J. Graciano C.

febrero 12, 2024

Tal vez la Corte Suprema de Justicia crea hacerle un favor al fiscal Barbosa y a su segunda al mando Mancera dejando su interinidad en firme pero solo se convierte en cómplice en este enrarecido clima que con la no elección de ninguna de las ternadas por el presidente, hubieran finalizado de tajo estas criticas, pero los medios periodísticos han creado el clima de que las ternadas son subalternas de Petro, y nada mas alejado de la verdad, y la corte lo sabe y no han hecho nada por cuidar la institucionalidad cumpliendo con su trabajo como que deben hacer según la ley.

En mi opinión ante los escándalos propiciados por la misma vice fiscal, en las ultimas semanas, se pueden enumerar diferentes escándalos que la dejan muy mal, han archivado investigaciones contra ella misma, contra sus mas cercanos amigos, han cuidado las espaldas de funcionarios con presuntas alianzas con narcos, contrabandistas, e importadores de armas, de todo esto queda un tufillo de que un grupo dentro de la fiscalía se convirtió en un poderoso grupo, que se cuidan y se protegen; ojalá solo fueran estas actuaciones oscuras, pero parece que aun hay mucho mas, y la embajada de EEUU está prestando la debida atención, así como a cierto pleito financiero entre particulares donde la fiscalía se a convertido en cómplice del demandado para enterrar este proceso después de que varios fiscales tuvieran la intención de formular cargos, fueron debidamente callados y trasladados, también la fiscalía esta cuidando las espaldas de algunos políticos que han sonado últimamente con alianzas criminales, y no hay determinaciones para frenar esta impunidad.

La CSJ se convierte así en cómplice, y aunque no hay aun nada probado, tampoco han hecho nada para aclararlo, porque no hay ninguna investigación como se ha visto en los últimos días, todos los procesos que existían han sido archivados, y parece que este grupo dentro de la fiscalía esta cerrando filas para proteger y cuidarle las espaldas a quien puede terminar en el futuro, implicada por delitos serios, y la fiscalía conociendo las graves sospechas que todos estos hechos están destapando a través de las pruebas que poco a poco se van conociendo, calla , no hace nada y solo se convierte a la CSJ en la cómplice de la nueva fiscal interina Martha Mancera.