La Barbie se puso filosófica: "¿Cuál es mi propósito?"

Por: John Alexander Castro Lozano

julio 26, 2023

Barbie (la película en imagen real) es una comedia que construyó su historia a partir de la marca de muñecas, pertenecientes a Mattel, creada por Ruth Handler en marzo 9 de 1959; el guión es de Greta Gerwig y Noah Baumbach, dirigida por Greta Gerwig, producipa por LuckyChap Entertainment, Mattel Films, Heyday Films y distribuida por Warner Bros. Pictures. La película de 2023 es la primera en live-action, pero hasta el presente es posible contar cerca de cuarenta (40) películas animadas.

El inicio de la película presenta una referencia a 2001: odisea del espacio, 1968, referencia aprovechada para mostrar el paso del –impuesto– rol femenino de la reproducción, el cuidado y la crianza al “Tú puedes ser, lo que quieras ser” con la aparición de Barbie. La muñeca (Margot Robbie) vive en Barbieland –acompañada de otras versiones y de sus compañeros–, un lugar utópico donde “todos” los días se divierten, a pesar de hacer “siempre” lo mismo.

El amanecer y el anochecer mantiene la felicidad de sus habitantes, graciosamente trasladan al espectador a ver la realización de sus rutinas diarias: simulan ducharse, desayunar o caminar sobre las puntas de los pies; como si fuera un juego. Quizá en Barbieland viven en un constante principio del placer, puede ser una referencia a Toy Story, 1995, los juguetes viven porque alguien juega con ellos.

Sin embargo, cómicamente manifiestan la angustia de Ken (Ryan Gosling) ya que, al parecer, la Barbie estereotípica lo mantiene en la zona de amigos, friendzone, y él se debe a ella. Posteriormente, Barbie se confunde pues despierta amargamente, la ducha tiene agua fría, el desayuno está descompuesto, deja de caminar sobre las puntas de los pies y en medio de una fiesta, manifiesta una inquietud por la muerte, deteniendo la alegría y concentrando toda su atención en ella. Quizá exterioriza, sin saberlo, una ansiedad por el principio de realidad.

Luego, realizan una referencia a Matrix, 1999, pues la angustia de Barbie por comprender lo que le ocurre o lo que siente, la lleva a consultar a la “Rara”, una muñeca maltratada y desechada, quién le dará a escoger entre caminar sobre las puntas en tacón o caminar punta, planta y talón en sandalia. Por supuesto, Barbie quiere seguir caminando sobre las puntas de los pies, ella quiere seguir viviendo en el principio del placer. Pero es la “Rara”, la diferente, quien la motiva a buscar las respuestas a sus preguntas, impulsándola a salir de Barbieland.

En el mundo real, Barbie comprende que, la perfección no existe. Esa angustia la lleva a sentarse en una banca, quizá en una parada de bus, posiblemente una referencia a Forrest Gump, 1994. Allí, ve a una anciana a quien le dice: “Eres muy bella” y ella, Ann Roth, le responde: “Lo sé”. Ese momento es un homenaje a la diseñadora de vestuario, ganadora del premio Óscar por El paciente inglés, 1994, y La madre del blues, 2020. Después de la conmovedora escena, Barbie corre a buscar respuestas.

Barbie llega a una escuela, logra ubicar a una joven, Sasha (Ariana Greenblatt), se le presenta pues sospecha que dejó de jugar con ella y quiere saber por qué. De ahí la referencia a Toy Story, 2010, pues al crecer, dejamos de jugar, abandonamos (confusamente) el principio del placer. La angustia de Barbie aumenta ya que Sasha la desprecia. Al retirarse, aparece Gloria (America Ferrera), madre de Sasha y ella la reconoce inmediatamente, ofreciéndole ayudarla.

Barbie observa una serie de imágenes que develan el crecimiento de una niña, Gloria está trasmitiendo un desasosiego por su hija ¿Su muñeca? Por eso, los días (simuladamente) perfectos de Barbie, poco a poco, son cosa del pasado y nuevas emociones han aparecido pues el desarrollo, el cambio, se está develando. Otra vez, aparece una referencia: Intensa-Mente, 2015.

Barbie sigue buscando respuestas, llevándola a Mattel, su origen, pero se encuentra con su creadora, Ruth Handler –en medio de aventuras cómicas– quien, después de unas sabias palabras, la impulsa a seguir su camino. Esa escena, indica un tono religioso porque la creación se encuentra con su creadora. Y de nuevo, una referencia a Matrix, 2003.

La película de Barbie recoge la preocupación por el crecimiento; dejar la niñez, pasar por la angustiante juventud e ir a la ocupada adultez y, al mismo tiempo, la intranquilidad de la madre al ver que su hija sigue su desarrollo, abandonando ese pequeño mundo de tranquilidad que le puede otorgar para asumir su vida. Por eso, deja de ser Barbie, se convierte en Barbara y va al ginecólogo.

Barbie es una película conmovedora y cómica, en algunos momentos da una sensación: pretende darles gusto a todos los gustos. Barbie muestra el agobio de la vida, de las contradicciones de la realidad, por ejemplo, a pesar de una experiencia agotadora, se debe mostrar una cara amigable y linda. Además, presenta preguntas (sencillas) de la vida: ¿Quién soy? y ¿Cuál es mi propósito o mi destino?

Por supuesto, Barbie no es un manifiesto pseudorevolucionario pues es de Mattel y de WB. Si no les gusta este producto, no hay problema, pueden buscar otro que si sea de sus creencias y de sus deseos. El éxito de Barbie se ubicó en ir al recuerdo de la infancia de millones de personas. Igualmente lo hizo Super Mario Bros, 2023, producida por Illumination y Nintendo, distribuida por Universal Pictures.

Por último, si desean una “crítica” sobre las muñecas que, aparentemente modelan estereotipos, pueden disfrutar el episodio número 14, de la temporada 5, llamado en Hispanoamérica como Lisa contra la Baby Malibú de The Simpsons. No obstante, es necesario recordar que, la serie estadounidense fue producida y distribuida por 20th Television y difundida por Fox, en el presente es propiedad de The Walt Disney Company.