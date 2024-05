Juan Pablo Castro prepara sus mejores jugadas para el VI torneo de ajedrez del Caribe a la Rueda Rueda

Por: Bella Beltran |

mayo 27, 2024

En las ediciones anteriores Juan Pablo ha participado en varias oportunidades y ha acumulado grandes experiencias. En esta versión clasificó en la primera ronda de las eliminatorias virtuales que iniciaron el 18 de mayo y se espera compitan 5.881 ajedrecistas a nivel nacional en todas las rondas virtuales.

Su primer triunfo le permitirá pasar a la eliminatoria presencial que se realizará en Bogotá el próximo 10 de agosto en el Centro Recreativo y Empresarial El Cubo de Colsubsidio, en el que buscará ser uno de los clasificados y ganar un cupo para llegar a la gran final en la ciudad de Barranquilla el próximo 19 y 20 de octubre.

Para Juan Pablo, este encuentro tiene un significado especial. "El Torneo de ajedrez del Caribe a la Rueda Rueda solo me trae buenos recuerdos". “En Villavicencio, hace dos años, logré clasificar a la semifinal y en Bogotá el año pasado, alcancé a llegar a la final, lo que me dio la oportunidad de representar a Colombia en el XIX Suramericano de la Juventud, celebrado en Florianópolis Brasil, gracias al apoyo de la Fundación a la Rueda Rueda. Estos momentos vividos me han dejado una huella imborrable en mi carrera y me motivan a seguir adelante” Asegura Juan Pablo

El VI Torneo de Ajedrez del Caribe a la Rueda Rueda, es un evento para los jóvenes ajedrecistas aficionados y expertos que cuentan con Elo o Ranking, que estén entre los 6 y 17 años, donde se fortalece las habilidades cognitivas y se promueve la sana competencia.

Su gusto por el ajedrez

Su vínculo con el ajedrez comenzó a temprana edad, a los 5 años, de la mano de su padre. Desde entonces, ha cultivado una pasión que lo ha llevado a obtener grandes logros, incluido el reciente título de campeón nacional de ajedrez de ritmo clásico que obtuvo en el mes de abril en la categoría sub-12.

"El ajedrez me ha dado muchas cosas buenas", reflexiona Juan Pablo. "He viajado por Colombia y tengo amigos de diversas regiones. También he tenido la oportunidad de representar a mi país en competencias internacionales". Más allá de los éxitos, el ajedrez le ha enseñado lecciones de vida fundamentales: perseverancia, compromiso y resiliencia.

Mirando hacia el futuro, Juan Pablo sueña en grande. "Quiero viajar por todo el mundo jugando ajedrez", confiesa con determinación.

Su admiración por el maestro de ajedrez Rameshbabu Praggnanandhaa lo motiva a entrenar cuatro horas diarias, bajo la guía de destacados entrenadores como FM Miller Domínguez y FM Faiber Lotero, lo que refleja su dedicación hacia el ajedrez y su aspiración para convertirse en un gran maestro.

Con su enfoque incansable y su amor por el juego ciencia, Juan Pablo representa el espíritu competitivo y la promesa del ajedrez colombiano. Este año, en el VI Torneo de Ajedrez del Caribe a la Rueda Rueda, está listo para dejar una marca indeleble con sus mejores jugadas y de esta manera seguir conquistando nuevos triunfos con el ajedrez.