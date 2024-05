James dio pistas sobre su nuevo destino después de Sao Paulo; queda en el continente y pagan bien

.Publicidad.

Cuando se pensaba que James Rodríguez podía tener posibilidades de brillar en Sao Paulo con la llegada de Luis Zubeldía a la dirección técnica, la directivas tomaron otra decisión, le dieron la espalda y en las últimas horas concretaron una reunión con el colombiano para firmar su salida del equipo. Al parecer, el entrenador argentino le bajó el pulgar y entonces las cabezas vieron con buenos ojos romper el contrato y dejarlo partir. Ahora, el colombiano vuelve a estar en el limbo y sin club, pero con las posibilidades de llegar a una exótica liga del continente.

🚨 #SãoPaulo y James Rodríguez (32) se reunirán en los próximos días para buscar un acuerdo de rescisión. El círculo del colombiano ya le está buscando nuevo equipo 🇨🇴



👀 Su contrato vence en junio de 2025, pero esperan llegar a un punto donde ambas partes se beneficien pic.twitter.com/awlmpWB8qt — Pipe Sierra (@PSierraR) May 7, 2024

La liga con la que coqueteó James Rodríguez y que podría ser su nueva casa

Con todo el revuelo que causó la decisión de las directivas de Sao Paulo, los fanáticos de James recordaron unas declaraciones que el 10 dio hace algún tiempo y en las que reveló el deseo que tenía de jugar en la MLS. Como es sabido, en este momento la prioridad del 10 es tener regularidad, por el reto que tiene en la Copa América con la selección Colombia, y en ese sentido, sus declaraciones volvieron a tomar relevancia, pues, sin equipo, ese anhelo de antes podría volverse realidad ahora.

Y es que, en ese entonces, cuando lo cuestionaron por el retiro, James Rodríguez comentó "No sé dónde me voy a retirar, es una buena pregunta, quisiera Estados Unidos, es un país que me gusta mucho”, lo que ha alimentado la idea de que la MLS puede ser su nueva casa. Hay que aclarar que, desde ya, Jorge Mendes, su agente, está moviendo las fichas para conseguirle un equipo y, sabiendo que el 10 de la selección ya no enamora tanto como antes en el fútbol europeo, sus movidas estarían en el norte del continente o en medio oriente.

Aun así, hay que recordar que esto es solo un rumor y que ni siquiera su salida de Sao Paulo es un hecho, por lo que, mientras no haya un comunicado oficial, el 10 de la selección seguirá vistiendo los colores tricolor y entrenándose en Brasil, como lo ha hecho desde julio de 2023, cuando llegó al club carioca como toda una estrella.