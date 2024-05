A Gustavo Puerta le bastaron 30 minutos con el Bayer para cotizarse; en Francia e Inglaterra lo quieren

Uno de los jugadores de la selección Colombia que en los últimos días se ha robado las miradas del mundo del fútbol ha sido Gustavo Puerta. El mediocampista nacido en La Victoria resultó campeón de la Bundesliga con el, hasta ahora, invencible Bayer Leverkusen y, aunque su participación en el equipo fue reducida, no dejó de celebrar el hito del equipo de la aspirina. No hay duda que es uno de los prospectos a futuro para el equipo alemán, dirigido por Xabi Alonso, pero podría no ser así, pues en las últimas horas se supo que desde Inglaterra y Francia preguntaron por él.

Según lo reveló Ekrem Konur, un famoso periodista turco que es experto en el mercado de fichajes, desde Inglaterra y Francia algunos equipos pusieron sus ojos en el joven colombiano, después de la gesta que logró con el club alemán. “Clubes de la Premier League y de la Ligue 1 francesa están interesados en el jugador de 20 años del Bayer Leverkusen, Gustavo Puerta”, fueron las palabras del comunicador, quien también compartió que, tras los rumores, el equipo de la aspirina puso un precio de 10 millones de euros para dejar ir al mediocampista cafetero.

