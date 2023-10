Gustavo Petro en Pekín, ¿de qué se tratan los 12 acuerdos que firmó?

.Publicidad.

Como sostiene Giovanni Arrighi en su libro “Adam Smith en Pekín” (2018): el milagro chino, aunque en una fase incipiente será sin duda el más espectacular en cuanto su efecto sobre el resto del mundo. De forma similar sostiene Martin Wolf (Financial Times, 22 de septiembre de 2003) “Si el ascenso de Asia prosigue como durante las últimas décadas, pondrá fin a los dos siglos de dominación global europea y de su vástago norteamericano. Japón no fue sino el heraldo de un futuro asiático, pero se demostró demasiado pequeño e introvertido como para transformar el mundo. Lo que viene detrás- sobre todo China- no será ni una cosa ni otra … Europa es el pasado, Estados Unidos el presente y una Asía dominada por China el futuro de la economía global”.

Lo anterior, lo entiende el presidente Petro, quien recientemente visitó al gigante asiático y firmo 12 acuerdos en materia económica, de inversión, comercial, tecnológica, ambiental, científica, educativa y cultural.

Días antes (17 y 18 de octubre), China presentó la nueva versión de la Ruta de la Seda, ante una veintena de jefes de Estado, con la Franja y la Ruta, como su política exterior, de comercio e inversiones en infraestructura en el Tercer Foro celebrado en Beijing, que conmemoró una década de esta iniciativa, un plan de préstamos e infraestructura que ha permitido a China construir represas, puentes, puertos y más, en cuatro continentes. Desde el Gran Salón del Pueblo, el presidente Xi defendió el excepcionalísimo de su modelo, su país como amante de la paz, guiado por el espíritu centenario de la Ruta de la Seda. Dicho de esta manera, el espíritu de la Ruta de la Seda de China no es un impulso caritativo, sino algo más confiable: “una búsqueda pragmática de prosperidad a través de un comercio mutuamente rentable”. Es de señalar, que el presidente ruso Vladimir Putin pronunció un discurso que reflejó su dependencia de China, producto de las sanciones occidentales impuestas tras su invasión a Ucrania, destacando que China es el mayor comprador de energía rusa y las exportaciones chinas se han incrementado a ese país.

La nueva versión de la política exterior del gigante asiático, hace menos énfasis en préstamos de miles de millones de dólares a las economías emergentes, en cambio, pretende promover estándares y tecnologías chinas, en particular en infraestructura verde y digital, y aún en pequeños proyectos. Bajo esta perspectiva, Xi Jinping se anticipa a la crítica de occidente, de que se trata de un modelo que genera dependencia dado el monto del endeudamiento de los países que participan de esta iniciativa de financiamiento a largo plazo. Xi recalcó que: "Los pioneros de las antiguas rutas de la seda ganaron su lugar en la historia no como conquistadores con barcos de guerra, armas, caballos o espadas… sino más bien, se les recuerda como emisarios amistosos que lideraban caravanas de camellos y veleros cargados de mercancías” (The economist, 19/10/2023).

El Foro concluyó con la sentencia de XI: “la confrontación ideológica, la rivalidad geopolítica y la política de bloques no son una opción para nosotros" y mucho menos ver el desarrollo de otra gente como amenaza y la interdependencia económica como un riesgo.

Bajo la perspectiva anterior, se firma la Declaración que reitera la relación diplomática de 43 años entre ambos países basada en el respeto recíproco y el beneficio mutuo, y en pie de igualdad. Se eleva la relación bilateral al nivel de Asociación Estratégica. Se reafirmó por parte de Colombia el principio de 'una sola China' y el reconocimiento de la soberanía de la República Popular de China sobre Taiwán. En este sentido Petro apoya "los esfuerzos del Gobierno chino por materializar la reunificación del país".

Colombia no adhirió La Franja y La Ruta, a la que han ingresado 23 países de América Latina (Chile, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Panamá, Costa rica, entre otros) lo cual era esperado desde diferentes sectores, la relación bilateral se escaló a una Asociación estratégica.

En virtud de esta visita presidencial, se firmaron 12 acuerdos (protocolos):

1. Protocolo sanitario para la exportación de carne bovina colombiana a China donde se establecen requisitos fitosanitarios a partir de 2024.

2. Protocolo sanitario para la exportación de quinua colombiana a China: (inspección, cuarentena y sanidad).

3. Memorando de entendimiento para el intercambio de jóvenes científicos: para desarrollar la comunicación entre jóvenes científicos e investigadores de ambos países y fortalecer la colaboración científica y tecnológica.

4. Memorando de entendimiento para el establecer un grupo de trabajo binacional para darle fluidez al comercio explorando potencialidades, calidad y aumentar el volumen del intercambio comercial.

5. Memorando de entendimiento para el establecimiento de un grupo de trabajo en materia de inversión y cooperación económica:

6. Plan de Desarrollo de la Cooperación Agrícola: para habilitar el incremento de la cooperación en el sector, proporcionar planificación y orientación sobre las áreas de esfuerzos colectivos en los próximos cinco años.

7. Plan de trabajo educativo entre los ministerios de Educación de Colombia y China para los años 2023-2028: con intercambio en educación básica, educación media y vocacional, educación superior y bilingüismo.

8. Memorando de entendimiento sobre el establecimiento del grupo de trabajo para impulsar la industria: Habilita la consolidación de los vínculos económicos bilaterales para la promoción de un desarrollo económico y social integral sostenible.

9. Memorando de entendimiento para la cooperación en materia de inversión para el desarrollo ecológico: Refuerza la cooperación en el ámbito del desarrollo ecológico (descarbonización).

10. Memorando de entendimiento para el fortalecimiento de la cooperación en la Economía Digital: reconociendo la importancia de este sector para la prosperidad y el desarrollo de la economía nacional.

11. Programa ejecutivo de cooperación cultural 2023-2027: para impulsar el intercambio y promoción de las dos culturas.

12. Memorando de entendimiento entre el Grupo de Medios de China (China Media Group) y Radio Televisión Nacional de Colombia (RTVC): intercambio y cooperación entre los medios de comunicación públicos de los dos países.

El encuentro se centró en el sector industrial colombiano y de la infraestructura, priorizando el transporte férreo en el país. Así como de un plan quinquenal para el sector agrícola. No se abordó el tema del metro elevado de Bogotá y únicamente se registra: "proyectos de inversión en infraestructura de transporte a nivel nacional y regional, así como sistemas de movilidad urbana sostenible".

Finalmente, un mensaje a favor del multilateralismo e instancias como las Naciones Unidas como punto de encuentro para todos. Un apartado llamativo fue el de los compromisos de cooperación "en la lucha contra el cambio climático". China, uno de los mayores emisores de CO2 del mundo, se comprometió a respetar "el marco de la convención de las Naciones Unidas sobre el cambio climático y el Acuerdo de París".

Más allá de las declaraciones

En 43 años de relaciones diplomáticas cinco presidentes han realizado visitas de estado: Ernesto Samper (1996), A. Pastrana (1999), A. Uribe (2005), Juan M. Santos (2012), Iván Duque (2019). Quienes han buscado fortalecer las relaciones comerciales y culturales con el gigante asiático, pero sin ignorar nuestras debilidades estructurales, inestabilidad política y la incertidumbre para la inversión a largo plazo que reclama una política que garantice seguridad jurídica. Colombia tiene asimetrías que crean le impiden competir al mismo nivel de un líder en tecnologías de punta, que se expresan en la baja productividad, débil infraestructura y un comercio exterior deficitario, como se observa en la balanza comercial de la última década (2012-2022).

En lo corrido del año, Colombia ha exportado US$ 1.300 millones, e importado US$ 7.300 millones, para un déficit de US$ 6.000 millones.

En el 2023, China es nuestro tercer socio comercial en exportaciones y el primero por origen de importaciones; además de ser el primer inversionista asiático en el país. Para 2022 las exportaciones de productos minero energéticos (ME) a este país equivalían al 81%, el 19% restante a los no minero energéticos (NME) los cuales han tenido un comportamiento creciente desde 2019, que podrían decrecer por las nuevas políticas de transición energética en el gobierno del cambio, lo cual supone una estrategia de largo plazo, es decir, una política de estado.

Con respecto a Ciencia y Tecnología, que eleva nuestro valor agregado, requerimos una inversión del 2% respecto al PIB como lo han señalado dos Misiones de Sabios, “produce inmensa tristeza que de 1983 al año 2019 este porcentaje en Colombia apenas haya ascendido del irrisorio 0.19% al miserable 0.23%: se necesitaron 36 años, cerca de una cuarta parte de un siglo para subir apenas cuatro milésimas. Es como si recitáramos la aporía de un Aquiles que nunca alcanzará a la tortuga” como señala el sociólogo Gabriel Restrepo (Los cuatrocientos Golpes Aforismos en Clave de Sentisapiencia, 2023). Y lo más crítico, en el Presupuesto General de la Nación, PGN, aprobado para el 2024 (502.6 billones de pesos), los 399.8 miles de millones destinados para ciencia, tecnología e innovación, solo representan el 0.27% del PIB, pese a tener ya un flamante Ministerio de Ciencia y Tecnología.

En la coyuntura actual, como lo han señalado expertos, es necesaria reactivar la economía, con una tendencia decreciente, lo cual supone utilizar activamente el gasto publico especialmente para impulsar la demanda efectiva, en infraestructura, vivienda, salud entre otras. De igual manera, debemos diversificar el portafolio exportador especialmente las no tradicionales. Y un aspecto clave, como lo señala el ex ministro José A. Ocampo “la necesidad de fortalecer la confianza inversionista y la imagen del país en el exterior”. Abandonar el Twitter y retomar una política exterior basada en la diplomacia, la institucionalidad y aceptar una comunidad internacional diversa, que trasciende ideologías y creencias religiosas. No obstante, hay que reconocer que se transita por un mundo multipolar amenazado con guerras regionales, donde nuestro papel no debería avivar la llama del conflicto, sino clamar de verdad por “expandir el virus de la vida”.

Recordando al filósofo chino, Lao- Tse, seamos optimistas: “Un viaje de mil millas, comienza con un primer paso”.

*Profesor-Investigador; exrector de UNAL