Estilo RCN, un semillero de estrellas que nadie ha podido igualar

.Publicidad.

Era 1989, no había redes sociales, por eso la publicidad en comerciales era clave para promover talentos. Sergio Barbosa estudiaba dirección de cine y brillaba por sus trabajos audiovisuales, y por eso lo contrataron: para hacer dos comerciales simultáneamente, uno para Fanta y el de Sofía Vergara para Pepsi.

-Publicidad.-

El comercial de Pepsi y Sofia Vergara significó el despegue de la barranquillera

Si bien este comercial marcó un hito en la vida de la barranquillera, fue la idea de Sergio Barbosa de invitarla a compartir set como presentadora en 1992 del programa Personajes. Sofía tenía 18 años. Barbosa se había fogueado en la sección cultural del noticiero QAP creado y dirigido por las periodistas María Isabel Rueda y María Elvira Samper

Publicidad.

Años más tarde, cuando apenas el canal RCN comenzaba, Sergio fue llamado para dirigir la sección de farándula del noticiero junto a Andrea Serna, Diva Jessurum y Catalina Aristizábal, quienes lograron la audiencia de rating más alta que podría tener una presentadora, 30 puntos. Barbosa había comenzado su tarea de impulsar talentos.

Repensando aspectos de su vida, Sergio se retiró en 2001 del canal para hacer un posgrado en mercadeo estratégico en el CESA en el que, como trabajo de grado, propuso la creación de un programa en el que se contaran historias a través del estilo de la gente, que se llamaría Estilo RCN. En 2004, su proyecto se hizo realidad, escogió como presentadoras a Cristina Hurtado y Catalina Gómez, que venían de Protagonistas de Novela. Así se gestó el programa que por más de 12 años catapultaría a la fama a sus presentadoras.

Como muestra de eso, Cristina se la llevó el noticiero de RCN, por lo que a Barbosa se le ocurrió hacer un concurso dirigido a modelos para elegir presentadora y fue así como llegó a contratar a Isabel Sofía Cabrales (quien más delante de casaría con Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe). Y es que el don de Barbosa para descubrir talentos lo llevó a elegir mujeres que no solo resaltaban por su belleza sino por su gran capacidad para conducir programas.

Una de sus estrategias ganadoras fue realizar un acuerdo con el Concurso Nacional de Belleza en el cual Barbosa, luego de finalizar el reinado, se llevaría algunas candidatas como presentadoras. Fue así como logró que Natalia Valenzuela, Macry Vélez y Daniella Álvarez estuvieran en su programa.

Asimismo, con el radar siempre encendido, Sergio vio en Protagonistas de Novela, donde daba clases de presentación, una oportunidad para llevarse algunos talentos en su bolsillo. Jessica Cediel y Sara Uribe fueron dos de sus descubrimientos.

|Le puede interesar:Siguen los reencauches: Sergio Barbosa regresaría a revivir Estilo RCN

Por su parte, las presentadoras de Estilo corrían con una suerte innegable, cargos más altos, así como mejores sueldos llegaban a ser las ofertas por las que otros programas y medios se robaban estos talentos.

Y es que el programa que operaba bajo la consigna “el estilo está en todas partes” llegó a ser el más rentable de la televisión colombiana. Además, logró hasta 30 premios en todo el tiempo que estuvo al aire, entre ellos tres Tv y Novelas y un Simón Bolívar por la crónica que relató un accidente en un evento de moda. Cabe destacar que Sergio Barbosa también se ganó el premio como mejor presentador de entretenimiento del país.

En el 2016, Estilo al igual que otros exitosos programas del canal RCN les vino la mala suerte. Cristina Palacio, quien se había posicionado como vicepresidenta del canal, decidió acabar con los productos que estaban al aire. El Mundo Según Pirry, El Lavadero, Operación hogar, así como Estilo fueron reemplazados por otros proyectos. Después de esto, Barbosa se dedicó a la televisión pública. Trabajó dos años con el canal Telecafé en donde realizó un reality llamado Yo soy presentador y luego se fue para Antioquia en donde encontró la oportunidad de dirigir el programa Estilo Medellín, el cual conduce actualmente.

No obstante, Sergio recibió hace poco una llamada para relanzar Estilo; animado, se reunió con el presidente y vicepresidente de RCN, quienes demostraron interés en volver a tener el programa al aire. Sin embargo, todo quedó a la deriva y sin motivo alguno no volvieron a comunicarse, por lo que Barbosa comprendió el mensaje: Estilo no volvería al aire.