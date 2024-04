Estas son las mega tiendas en Bogotá donde puede entrar con sus perros sin problema

.Publicidad.

Los perros son parte fundamental de las familias sin importar que sean mascotas, incluso algunos aseguran que son sus hijos. El hecho es que en Colombia no existe una ley nacional que regule de forma general el acceso de perros a establecimientos comerciales. Por lo que algunos lo permiten y otros no, pero existen mega tiendas que se denominan ‘pet friendly’, aquí le contamos cuáles son las más populares e incluso las que no.

Existen dos megatiendas a las que pueden entrar perros en todas las áreas de la tienda, siempre que vayan con correa y bajo el control de su dueño, se trata de Ikea y Falabella. Pero también existen algunas dónde está prohibido el acceso de mascotas, como la tienda de ropa Zara y el supermercado de cadena Jumbo.

Las recomendaciones que debe tener en cuenta si quiere llevar a su perro a una tienda o a un centro comercial son: consultar la política de mascotas en el lugar, asegúrese de que su perro vaya con correa y bajo su control, respetar las normas del centro comercial y ser responsable teniendo en cuenta el bienestar de su perro.

Los centros comerciales que sí aceptan perros son bastantes:

- Unicentro

- Centro comercial Andino

- Santafé

- Parque La Colina

- Hacienda Santa Bárbara

- Nuestro Bogotá

- Titán Plaza

- Mall Plaza

- Centro Mayor

