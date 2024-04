Esta es la razón por la que a sus gatos les gusta que los vean comer

.Publicidad.

Algunos dueños de gatos afirman que su mascota los guía para que los observe comer o simplemente los acompañe mientras lo hacen. Aunque parece que es porque quieren estar cerca de su persona favorita no se trata de eso si no de algo que puede ser peligroso. Ya que podrían incluso no comer cuando usted no está para acompañarlos, le contamos porque ocurre.

Este comportamiento según Experto Animal se debe a que los gatos tienen costumbres que adquieren desde los primeros años debido a sus cuidadores. Por lo que si su mascota quiere que lo acompañe a comer o que lo observe mientras se alimenta este hábito se lo esneñó uste de forma consciente o inconsciente.

Los expertos explican que se debe a que estos felinos se aferran a una rutina diaria como un método de supervivencia. Así ellos se aseguran de preservar su salud y bienestar, entre todas estas cosas de la rutina entran los alimentos, sus horarios, sus juguetes, los estímulos y objetos de su ambiente.

Lo que representa la situación es que ellos seguramente lo vieron observandolos en sus primeros meses de vida mientras comían, porque tal vez así se aseguraba de que sus gatos comían. Esto les dió seguridad y en la actualidad para sentir que están en un buen entorno necesitan alimentarse cerca a su cuidador.

