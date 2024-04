¿Estas son las ideas y conocimientos con las que argumentamos nuestra realidad social?

Por: Hernando Copete Ortiz |

abril 08, 2024

Escuchando, mirando y leyendo una variedad de información (oral) que suministran o manifiestan otras personas, ciudadanos, lo que puedo deducir es que la observación, miramiento, percepción, sentir y afirmaciones que hacen sobre el presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, y otras situaciones sociales o comunitarias; les hace falta argumentación. Todo es una manifestación y forma de compartir la ira, el odio, los miedos y las emociones negativas; que no son otra cosa que, catalizadores, que estimulan las formas de calificar los contextos o escenarios de la vida y sus personajes, sin evidencias.

Bueno, muchos se preguntarán por qué expreso esto. Es aquí donde valoro muchísimo a mis profesores (Colegio República Estados Unidos-primaria, Colegio Cafam-bachillerato, Universidad de los Andes, Universidad Cooperativa de Colombia, Escuela de Policía General Santander; Escuela Superior de Administración Pública, Universidad Nacional de Colombia), que me enseñaron de ética, moral, empatía, relaciones humanas, altruismo; elementos claves para la convivencia democrática, respetando la pluralidad de opiniones y que uno debe documentarse con información valida (lo que se dice de la realidad es verificable) y confiable (la verdad no cambia con el tiempo, no existen errores).

En consecuencia, la argumentación como práctica discursiva, su meta u objetivo es defender una idea, opinión, teoría, realidad, resolver un problema; empleando razonamientos o conexiones causales, lógicas, conscientes, demostrables, evidentes. Es poner el pensamiento racional por encima del emocional.

Todas esas personas que se la pasan censurando y sin argumentos, les recomiendo leer en las las2orillas, las siguientes notas ciudadanas: “el poder de la palabra”; “El problema de hallar la verdad en tiempos de posverdad ¿A quién le creemos?”; “Petro es real: una fantasía”; “todo el mundo cree que critica, pero de esto se trata”; “Así funciona: todo lo que los medios de comunicación hacen con el cerebro de las masas”.

Robusteciendo lo señalado, nos dejamos llevar por la información de los medios escritos (textual) y los medios televisivos (oral-imagen) sin el compromiso de parte nuestra de verificar, supuestamente, esas “evidencias”.

Es muy claro que esos medios para su existencia dependen de un sistema económico, el cual se sabe proviene de la publicidad, venta de ejemplares impresos como digitales, suscripciones, creación de contenidos especiales patrocinados o en colaboración con otras organizaciones (afiliación ideológica), que llevan es a sesgar la realidad a través de los contenidos que difunden, publican.

Estos medios conocidos y populares son:

Dueños Medios Organización Luis Carlos Sarmiento Angulo El Tiempo CityTV ADN Organización Carlos Ardila Lille RCN Televisión RCN Radio La FM Grupo Empresarial Santo Domingo-Valorem Caracol Radio Caracol Televisión Blu Radio El Espectador Grupo Gilinski – Jaime Gilinski Grupo Publicaciones Semana - Felipe López Caballero. Revista Semana Revista Dinero Revista Jet Set Revista Arcadia Revista SoHo

Pero como seres sociales, comunitarios y demócratas debemos identificar las probabilidades y severidad de daño que nos puede causar las comunicaciones como acontecimientos, hechos, realidades sociales. Por ello debemos leer la información que nos presentan esos medios de comunicación, y compararla, correlacionarla con nuestra propia información, la de los medios independientes, y las de otras fuentes con la cuales podemos interactuar.

Son medios independientes: Baudó, Cerosetenta, Cuestión Pública, KienyKe, La Cola de la Rata, La Nueva Prensa, La Oreja Roja, Las2Orillas, La Silla Vacía, Manifiesta, Mutante, Noticias Uno, Pacifista, Proclama del Cauca, Razón Pública, Revista Raya, Rutas del Conflicto, Universo Centro, Verdad Abierta, Vorágine, Volcánicas, entre otras.

Esto significaría, que si somos juiciosos y entendemos la expresión “no tragar entero” nos orienta a que debemos ver la realidad tal y como se presenta, de manera empírica y ausente de todo tipo de fantasías, imaginaciones o ilusiones.

Nuestra observación debe ser 360 grados, donde todo el mundo tiene cabida en la interpretación (feedback) del hecho, fenómeno, situación, actividad, política, etc., que se está evaluando, de manera cuantitativa, como cualitativa.

De esta manera nos documentados, vemos diferentes posturas, opiniones, intereses, y por supuesto no facilita la crítica como es debido. En consecuencia, nuestros propios conceptos y la comparabilidad, nos aleja de los sesgos, percibiendo la realidad, con mayor validez y confiabilidad.

El alejarnos de la persuasión psicológica, que no es otra cosa, que de manera deliberada se quiera modificar las actitudes, creencias, sentimientos, razonamientos, comportamientos de la persona o el colectivo social, haciendo uso de los mensajes, bien diseñados y con un lenguaje atractivo, amigable.

A esta altura, cobra mucho valor, la inteligencia artificial (IA), para los medios de comunicación, por cuanto, estas organizaciones se alimentan de mucha información (datos, registros, estadísticas, bases de datos, documentos de texto, imágenes, direcciones IP, Big Data, sonidos, imaginarios sociales, ubicación geográfica, manifestaciones sentimentales, entrevistas, consultas en los medios abiertos más frecuentes, etc.), con la cual elabora y reconoce patrones de comportamiento (sociales, políticos, visuales, lenguaje, afectivos, etc.) e interacciones, que permiten construir el perfilamiento de las personas, sus gustos, temas preferidos, lugares más frecuentes en sus movilizaciones, identificando las características cognitivas, afectivas, comportamentales y de hecho predecir los riesgos con esos comportamientos. Súmemele, que ellos definen qué es o no es noticia.

En consecuencia, esta información obtenida, les permite elaborar de manera estratégica, los contenidos de sus mensajes, despertar el sentimiento de urgencia y crea confianza en los “testimonios y pruebas suministradas”, que se fortalecen si el personaje u organización que los suministra tiene buena imagen y popularidad. Es invitarlos a que se alejen en la revisión de si la información es cierta o falsa. Puntualmente es quitarle la capacidad de análisis y razonamiento, es algo parecido como invitar a quemar libros.

Luis Miguel Ariza, en su escrito “Gaslghting; método con que están socavando al gobierno de Gustavo Petro”, toma como referente a Juan Souverbielle, en su nota: "Gaslighting: Cuando la manipulación distorsiona la realidad” diciendo: "En el contexto del gaslighting, el perpetrador emplea diversas estrategias para inducir dudas en la mente de la víctima, cuestionando su memoria, percepciones y juicio. Esto puede manifestarse a través de la negación sistemática de hechos objetivos, la distorsión de eventos pasados o la inversión de roles, haciendo que la víctima se sienta confundida, insegura e incapaz de confiar en su propia realidad”.

A lo anterior le sumo, según Souverbielle, que para reconocer el gaslighting, en la victima (cliente de la información) las señales comunes son:

Negación y minimización de los sentimientos. (negación sentimientos de la víctima) Dudas sobre memoria y percepción (negar el pasado, alterar hechos, desacreditar la victima) Cambio de roles y culpabilización (manipulador se hace pasar por víctima) Aislamiento social (aísla la víctima, dañando su imagen y relaciones sociales) Contradicciones constantes (altera la realidad, para poner en duda la verdad) Invalidación de experiencias (tergiversa las vivencias y experiencias de la víctima) Desconfianza autoimpuesta (manipula y pone en duda las habilidades de la victima para la toma de decisiones)

(https://souverbielle.medium.com/gaslighting-cuando-la-manipulación-distorsiona-la-realidad-4cc3f4fb832b)

Todo lo anterior lo podemos corroborar al mirar al youtuber Levy Rincón en VoxPop de Levy Rincón (varios episodios) y Notiparaco. Allí se observa que el mencionado, entrevista de manera aleatoria a algunos transeúntes, con autorización de ellos.

En la entrevista les hace varias preguntas entre ellas ¿Está a gusto o de acuerdo con el gobierno de Gustavo Petro?, y las respuestas son de este tipo: no le gusta la vida de él, nació mal, se dedica a la improvisación, se confió en sus asesores, el país está entrando en el Castro-Chavismo, gobierna mal, las reformas las gestiona mal, ha hecho procesos sin honestidad, hace lo mismo que en Venezuela, le sube a todo, fue un guerrillero, tiene una casa que supera los mil millones de pesos, usa zapatos Ferragamo, las promesas no las ha cumplido, la gasolina esta cara, deshonesto, no me gusta la izquierda, apoya a los delincuentes, terrorista, etc.

Todo esto que escuchamos son generalidades y de orden subjetivo que pueden ser aplicadas a cualquier persona, en cualquier escenario y en cualquier tiempo. Desde las matemáticas es muy difícil su medición. Desde la jurisprudencia, las decisiones judiciales se toman con base en los hechos y su reconstrucción. Desde la psicología debe existir una correspondencia entre lo que se sabe (conocimiento, realidad), se siente, piensa y actúa.

Aquí podemos ver, que, para identificar la verdad, existen enfrentamientos entre el conocimiento y los intereses, la dominación y la comunicación, el comportamiento individual y el comportamiento colectivo. La verdad está en el pensamiento o fuera de él (Aristóteles). La verdad es subjetiva u objetiva (realidad). En síntesis, la verdad de las afirmaciones o proposiciones debe corresponder con los hechos y que los entrevistados no pueden demostrar, evidenciar de manera empírica.

Lo que debemos mirar y medir son los resultados de la gestión (beneficios – perdidas) de los administradores, asesores, coordinadores, consultores, directores, gerentes, lideres, presidentes, supervisores y toda aquella persona que asuma un rol de direccionamiento y autoridad de un grupo de personas u organización de orden público como privado. Es decir que el resultado (verdad) de sus comportamientos, decisiones, deben ser reales, medibles, tangibles, evidentes y vivenciales. La realidad no se refuta con opiniones y menos si son fuertemente afectivas.

En última instancia, nosotros como ciudadanos, debemos ser veedores de la gestión de los gobiernos y por supuesto de su rendimiento, entendido como la satisfacción social obtenida por parte del desarrollo de sus programas de gobierno.

Otras censuras para este gobierno, han recaído sobre las reformas, laboral, de la salud, la pensional. Según medios abiertos, el fracaso de ellas es por la no concertación entre los partidos. Pero como ciudadanos no sabemos, puntualmente, qué es lo que quieren componer, ordenar, cambiar, modificar, eliminar y quién o quiénes son los afectados y quiénes los beneficiarios de esos cambios.

Miremos y hagamos un pequeño análisis sobre la reforma laboral, con el fin de argumentar nuestras posibles críticas y no censuras (proyecto de ley PL166 de 2023 cámara)

Un primer paso que di fue preguntarle “Aria” (IA) del navegador Opera GX, quien me respondió: “No tengo información específica sobre el proyecto de ley 166 de 2023 de la Cámara de Colombia en este momento. Para obtener detalles sobre las discusiones y el contenido de este proyecto de ley en particular, te recomendaría consultar fuentes oficiales del gobierno colombiano, como el sitio web del Congreso de la República de Colombia o comunicarte directamente con las entidades legislativas pertinentes. Allí podrás encontrar información detallada sobre el proyecto de ley, sus objetivos, alcance y el estado actual de las discusiones que se están llevando a cabo en torno a esta iniciativa legislativa”.

En consecuencia, me desplazo al sitio web del Congreso (https://www.camara.gov.co/reforma-laboral-1) y allí no se encuentra información establecida para un ciudadano del común que quiere saber en qué aspectos de su vida laboral, esas decisiones lo afectan.

Generalizando por ello no entendemos claramente normas como: ley 100 de 1993, ley 356 de 1994, ley 789 de 2002, acto legislativo 02 de 2005, ley 118 de 2006, entre otras. En razón a ello le creemos a las personas manipuladores de la conciencia social.

En lo laboral debemos entender con la ley qué quieren hacer respecto a temas como: tipos de contrato, modalidades de contrato, remuneración, jornada laboral, estabilidad laboral, prestaciones sociales, parafiscales, indemnizaciones, formación profesional, voz colectiva, normas de seguridad, tercerización, cobertura en salud, etc. Es ver los derechos individuales como colectivos, los lineamientos económicos, sociales y socio jurídicos en las organizaciones empresariales (industrial, comercial y de oficinas), de igual forma la calidad del servicio, como producto y su competitividad nacional como internacional. A lo anterior no se debe dejar de lado, mirar, a quién se le brindan mejores garantías, si a la clase empresarial o al trabajador.

Una propuesta para mejorar nuestras argumentaciones es que el estado en sus diferentes plataformas le debería permitir al ciudadano el acceso a las estadísticas, anonimizadas, sin subregistros, para verificar cómo es el funcionamiento de las instituciones del estado.

Esto significa que deben aplicar la metodología de gestión de empresas, ya existente, llamado cuadro de mando integral o Balanced Scorecard (BSC). Este cuadro de mando le debe permitir al ciudadano verificar el cumplimiento en cada una de las instituciones del estado (impacto social), a través de indicadores de gestión, vistos o calificados como son: su misión (quienes son los grupos de interés y cómo satisfacen sus intereses), financieros (cómo se deben gestionar y asignar los recursos para lograr el máximo impacto social - control a la corrupción), aprendizaje y crecimiento (alinear los activos intangibles para mejorar los procesos críticos), indicadores (determinar los más adecuados que permitan identificar el éxito de las metas, objetivos, establecidas en los planes, programas, proyectos, actividades).

Si nos argumentamos leyendo, viendo y escuchando varias fuentes de información nos estamos blindando de fuentes que manejan información manipulada, no confiable, ni válida.

Las estrategias que usan para implantar en la conciencia social creencias falsas son las que Sylvain Timsit señalo en el 2002, los invito a leerlas y las ubica en https://www.psicoactiva.com/blog/las-10-estrategias-manipulacion-sylvain-timsit/.

Sin ir muy lejos los medios de comunicación para suministrar la información a la comunidad, creo, siguen estos procedimientos, ir a la fuente, recolectar, organizar, clasificar, interpretar (significación), transformar y divulgar la información (hora y medio).

No olviden por favor leer: “La Mordaza y más allá”, “¿Para quién es la Reforma?”, “Razones, usos y formas del miedo: Nuestro talón de Aquiles”.