Así es como roban grandes sumas de dinero en Nequi con inteligencia artificial

Las carteras digitales como Nequi se han popularizado tanto entre los colombianos por la facilidad que ofrecen. Han bancarizado a muchas poblaciones que no tenían acceso a una cuenta bancaria convencional. Sin embargo, por su facilidad y accesibilidad también se ha prestado para muchos inconvenientes y estafas. Esta es la nueva estafa en Nequi que se está haciendo con inteligencia artificial, otra herramienta que se ha popularizado mucho en la actualidad.

Según El Tiempo, el 31 de diciembre de 2023 un fotógrafo denunció que le robaron una suma considerable de su cuenta de Nequi, exactamente $3.000.0000 de pesos. Todo indica por las cualidades del hurto que se habría llevado a cabo con la ayuda de la inteligencia artificial. Es decir, todo se trataría de una suplantación de identidad, lo que crea una nueva preocupación pues a partir del caso, muchos se preguntan si la IA puede suplantar un rostro para abrir la cuenta en otros dispositivos.

Parece que los delincuentes han estudiado muy bien las nuevas tecnologías para utilizarlas a su favor. Utilizando la inteligencia artificial para simular el rostro de las personas, cambiar la clave de la cuenta y posteriormente realizar el robo. Las claves para evitar este tipo de cosas son complicadas. Pero puede mantener con clave su celular, no sacarlo en sitios públicos o donde crea peligroso que le roben el celular. Pero si le roban el celular lo mejor es contactar de inmediato a estas entidades para hacer los bloqueos pertinentes.

Por otro lado, no de su clave en llamadas que piden realizar cambio de clave haciéndose pasar por Nequi, no abra ningún correo, link o mensaje de texto que no tenga dominios verificados o venga directamente de la plataforma.

