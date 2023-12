Esta es la millonada que cobra Jessi Uribe por subirse a los escenarios

El cantante de música popular, no es el que más cobra dentro del género, aún así por presentación que realiza, se gana un buen billete con el que vive bien

El género popular ha tomado mucha fuerza en los últimos años. Han sido varios los artistas que han logrado popularizar su música, cantándole al despecho, las farras y mucho más. Y si bien hay mucha competencia, la plaza es tan grande como para que cada uno tenga un espacio. Dentro de los que más han destacado y ganado popularidad, se encuentra Jessi Uribe. Este cantante que proviene de Bucaramanga, ha logrado gran fama por su voz y letras. A raíz de esto, el músico ha podido incrementar el precio que gana. Esto es lo que cobra Jessu Uribe por una de sus presentaciones hoy en día.

Esto es lo que cobra Jessi Uribe por unas de sus presentaciones

Si bien hay varios artistas del género popular, hoy en día Jessi Uribe es uno de los más queridos. Este reconocido artista que tiene una relación con Paola Jara, se ha ganado el corazón de muchos con su música. Eso sí, esto no quiere decir que por eso ya sea de los que más ganan. Hay otros cantantes que tienen una gran trayectoria en este mundo. Como es el caso de Pipe Bueno, Jhonny Rivera, y muchos más. Y es que, un artista como Jhonny, puede llegar a ganar menos de 100 millones por presentación. Una buena suma, pero ¿se compará con lo que cobra Jessi Uribe por presentación? Pues parece que al bumangués aún le falta trayecto para pedir esta suma.

Según algunos datos conocidos, publicados por el medio Protagonistas mencionan, lo que cobra Jessi Uribe no supera los 30 millones. Todo parece indicar que este hombre estaría ganando unos 25 millones por cada presentación que realiza en vivo. Incluso se ha dicho que algunos cantantes como Pipe Bueno, estarían ganando mucho más que él. Ahora bien, no es mucho lo que gana en una sola presentación, comparándolo con sus colegas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que ellos suelen tener presentaciones seguidas y no solo en el país. La fama de estos cantantes se ha extendido hasta varios países vecinos.

