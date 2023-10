En cuerpo ajeno, el exnarco Samuel Santander Lopesierra insiste en quedarse con la Alcaldía de Maicao

.Publicidad.

Con toda, sin importar que fue mencionado por el hijo del presidente Gustavo Petro como financiador de la campaña presidencial y que el magistrado Álvaro Hernán Prada del Consejo Nacional Electoral revocó su inscripción como candidato a la Alcaldía de Maicao, Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez insiste en llegar a la Alcaldía de Maicao, pero ahora en cuerpo ajeno y tras inscribir como candidato a su hijo Samuel Santander Lopesierra Rosado.

La semana pasada, con ponencia del magistrado Álvaro Hernán Prada, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral revocó la inscripción como candidato a la Alcaldía de Maicao de Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez como quedó escrito en la respectiva Resolución.

-Publicidad.-

“Revocar la inscripción de la candidatura del ciudadano Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez, candidato a la Alcaldía municipal de Maicao, departamento de La Guajira, con ocasión de las elecciones territoriales a celebrarse el 29 de octubre de 2023, de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa del presente proveído”.

Después de esa decisión que le cerró las puertas y acabó con la aspiración de Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez de ser Alcalde de Maicao, el polémico excandidato no se dio por vencido como lo había anunciado cuando conoció la decisión del CNE que prometió respetar, pero a la que no estaba dispuesto a someterse como lo dijo públicamente a los medios de comunicación.

Publicidad.

“Esta decisión yo la voy a respetar, pero no me voy a someter porque creo que tengo todo el derecho a seguir trabajando por mi pueblo y esto no nos va a amedrentar, sino que vamos a pensar con cabeza fría, pero esta campaña no se rinde, seguimos adelante con nuestro proyecto (...) nada me va a hacer desfallecer, vamos hasta el 29 de octubre porque así lo exige la democracia”.

Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez se había inscrito con el aval del Movimiento Alternativo Independiente (MAIS) y con ese mismo respaldo, pero con su hijo Samuel Santander Lopesierra Rosado llegó el 29 de septiembre a la Registraduría de Maicao para acompañar su inscripción y algunos seguidores decían: “Ahora más que nunca la esperanza continúa” porque el Partido que dio el aval, ni el hijo tienen inhabilidades.

“Hoy en día les suelto al pollo para que corrija, en reemplazo del gallo, las circunstancias adversas que vive el pueblo de Maicao”, dijo Samuel Santander Lopesierra Gutiérrez y Samuel Santander Lopesierra Rosado, se mostró orgulloso y agradecido con su papá.

También le puede interesar: ¿Cómo terminó enredado el hijo de Petro con el emperador del contrabando en Colombia?