El primer diccionario de citas célebres de Rodolfo Hernández

Por: Julián Hernández R |

junio 06, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

No cabe duda que Rodolfo Hernández es un hombre de letras (y de cheques y de pagarés), pero este pensador tropical, al igual que Sócrates y Jesús es un maestro de la tradición oral. No ha escrito nada.

De Jesucristo se ha dicho que lo único que escribió lo hizo con una varita sobre la arena y que el viento después borró. De Rodolfo se sabe que lo único que ha escrito es su firma miles de veces, con una pluma estilográfica Montblanc, sobre las hipotecas imborrables en donde ordeña deliciosamente a los pobres por 15 años.

-Publicidad.-

Por este motivo y para que no se pierdan sus enseñanzas con el correr de los tiempos, la Academia Latinoamericana de Políticos Populistas (ALPOPÓ, por sus siglas en español), presidida tripartitamente por los estadistas Abdalá Bucaram, Nicolás Maduro y Alberto Fujimori (sin olvidar el Presidente Eterno de la organización, el pensador teutón Rodolfo Hitler), tiene proyectado lanzar, en edición de lujo, lo que será indudablemente todo un best seller. Se trata del “Primer Diccionario de Frases Célebres Rodolfistas”, o “Rodolfismo para Dummies”. Algo así como las Sagradas Escrituras Anticorrupción (no confundir con las sagradas escrituras públicas de hipotecas a su favor).

Todas estas bellas enseñanzas y dicterios en donde sobreabundan los madrazos fáciles a diestra y siniestra fueron compilados en una suerte de aforismos con notable rigurosidad científica en medio del apostolado de Rodolfo en sus recorridos por el país, ora como hombre de negocios, ora como animal político (zoo politikon), con excepción de Vichada, naturalmente, y en donde hora tras hora suelta un denuesto que revelan a Hernández como legítimo acreedor de todo respeto y también, por qué no decirlo, como legítimo acreedor hipotecario en los procesos civiles cuando sus clientes se cuelgan con las cuotas.

Publicidad.

Se espera pues, que los pobres (y tras del hecho consumidores), sean los principales compradores de la novedosa obra que se anticipa constituye el fundamento o fundamentalismo de su pensamiento.

A continuación, un abrebocas de lo que nos aguarda con la lectura de la primera edición del lexicón político-filosófico del reputado teorizador piedecuestano. Y por qué no, lo que nos aguarda también teniendo a Rodolfo como presidente:

ABOGADOS: “Van a empezar ustedes los abogados a meterle 'guevonadas'. Presenten la hijueputa garantía”.

AGENTES DE TRANSITO: “Les meten el dedo en la boca por no decir que se lo meten en otro lado”.

ALBERT EINSTEIN: (véase HITLER).

ALVARO URIBE: “Uribe se murió el domingo. ¿Usted cómo está al lado de un muerto ya con tres días?".

ARREPENTIMIENTO (¿SE ARREPIENTE DE LA CACHETADA?): “Digamos que sí, pero fue efectivista como posicionamiento de marca”.

ATENCION AL CLIENTE DE HG CONSTRUCTORA: “Grabe todo lo que se le de la puta gana, eso usted no me encarama con esa maricada. Alístese hijueputa que voy allá no me crea tan re marica. Ya me sabe a mierda su persecución… Me hago deshuevar hijueputa si usted sigue jodiéndome hijueputa le pego su tiro malparido”.

ATRACO: “Nosotros, HG vendemos lotes de cuarenta metros cuadrados a 100 millones. ¡Eso es un atraco!”.

BOMBEROS: “Una tanda de barrigones, gordos que no son capaces de subirse ni a un taburete”.

BUCARAMANGA: (¿SEGUIRÁ VIVIENDO EN BUCARAMANGA?) “Es ridículo". // "No me pueden preguntar estupideces".

CACHETADA A CONCEJAL: “Este fue un montaje de parte del concejal y caí”.

CARCELES (CIUDAD JUSTICIA): “Las cárceles serán administradas por los empresarios”.

CÉSAR GAVIRIA: “No es un zorro, ese es un hijueputa”

CONGRESISTAS DE LA LIGA ANTICORRUPCIÓN: “Me dan $60 millones y, cuando sean elegidos, el 10% del salario”

CONSEJOS COMUNITARIOS (TIPO ALVARO URIBE): “Haría todos los días una rueda de prensa a las 7 de la mañana en la que se tratarían diferentes temas de interés de la comunidad”.

CONSUMIDORES: “Los pobres son consumidores. Los ricos son los que arman la producción y hacen la oferta de bienes y servicios”.

CORRUPCION (REDUCIR A SUS JUSTAS PROPORCIONES): “Voy a reducir la corrupción en los procesos de contratación, asignándolos, principalmente, según un proceso meritocrático”.

DEL MONTÓN: “Siempre fui del montón. Total que, los que son aquí del montón no se preocupen porque de pronto van a ser los más ricos”.

DEMONIO: “Me metía seis 'pelas' al día con el cable de la plancha, pero no eran gratis, era que me las merecía por estar jodiendo todo el día como un demonio, inquieto"

DONALD TRUMP: “Soy un limosnero al lado de Donald Trump”

ECOLOGÍA: “Yo soy autoridad ambiental”

EMBAJADORES: “Los voto a todos”.

EMBARAZADAS: “Mujeres embarazadas las atendemos antes del parto, parto y posparto en el ISABU (Instituto de Salud de Bucaramanga), hasta ahí llegamos. No podemos hacer nada”.

DEMANDAS: “Me metieron 200 demandas. De esas, prosperó una que dice que me interesé en un contrato para que una persona, que no conocía, se ganara 30 o 40 millones. ¿Quién entiende?”.

FASCISMO: “¿Será fascista un ingeniero pobre, venido del matrimonio de Luis y Cecilia, que se ponían alpargatas y que vivían en la pobreza?”.

FECODE: “El Gobierno le tiene miedo a Fecode”.

FICO GUTIERREZ: “Yo no había visto más cínico que el doctor Gutiérrez”. // “Un mentiroso, un farsante”. // “Fico se tiró 220 mil millones comprando periodistas”. // “Fico es Iván Duque pero más flaco y mechudo”. // “Fico nos hizo una gavilla de gente de bajo el mundo”. // “Fico es Uribe, Fico es Barguil, Fico es Andrés Pastrana, Fico es Dilian Francisco Toro, Fico es Alex Char que cogen el poder para hacer negocios; Fico está metido con un grupo de politiqueros de la más baja calaña”. // “Es un mentiroso redomado”.

FERNANDO CARRILO (PROCURADOR): “El carga-maletas de Luis Carlos Sarmiento Angulo”.

FUTBOL FEMENINO: “La verdad poco veo eso”.

GUARDAESPALDAS: “Con guardaespaldas no se puede mirar una vieja porque van a contarle a la mujer”.

GUSTAVO PETRO: “Va a apelar a lo más bajo del ser humano para tratar de argumentar que voten por él”. // “Está recogiendo a toda la basura de la politiquería que él cree que tiene votos, a cambio de prometerles cosas, y se equivoca de pe a pa”.

HIJO (LUIS CARLOS HERNÁNDEZ, 41 AÑOS): “No tenía malicia. Él fue tan bobo y tan idiota que fue y firmó y autenticó la firma aquí en la notaría”.

HITLER: “Yo soy seguidor de un gran pensador alemán. Se llama Adolf Hitler”.

INGRID BETANCOURT: “Viene a Colombia cada 4 años a hacer política”. // “Solo trabaja cada cuatro años”.

INMIGRANTES: “Toca recibirlos” // "No los podemos matar ni echarles plomo”.

INPEC: “El INPEC domina al gobierno. Meten prostitutas, meten aguardiente, meten marihuana, meten cocaína”.

INTERESES BANCARIOS: “[Yo] Presto más barato que los bancos”.

IVAN DUQUE: “No le debo nada a ese hijueputa”.

JUECES DE LA REPÚBLICA: “No puede ser que, con miles de procesos en el escritorio, llegan a las 10 de la mañana, se van para la tienda a comer morcilla y papas ´chorriadas´, vienen las 12, atienden dos cositas, vuelven y se van, llegan a las 3, a las 4 están en la tienda comiendo arepa’e huevo y gaseosa Kola Hipinto y vuelven y se van. // “Los jueces no tienen responsabilidad, nadie los audita”.

JUNIOR (EQUIPO DE FUTBOL): “Compran jugadores, compran hasta el partido. Es un contentillo, una farsa, una mentira”.

LEGALIDAD: “Eso no importa que sea legal o ilegal”.

LEY: “Me limpio el culo con esa ley”.

LOCURA: “Rodolfo es un viejo loco”. (Cecilia Suárez, mamá de Rodolfo).

LOS POBRES: “Necesitamos que los empresarios entiendan que el mejor negocio del mundo es tener gente pobre con capacidad de consumo, porque los pobres consumen toda la plata”

LOS RICOS: “A los ricos les va mejor cuando los pobres tienen plata en el bolsillo, porque los ricos son los que arman la producción, los que hacen la oferta de bienes y servicios. Los pobres son consumidores”.

LOTES (¿CUANTOS LOTES ENTREGÓ DE LOS 20.000 QUE HABÍA PROMETIDO?): “Ninguno”.

MARC ANTHONY (CANTANTE): “Marc Anthony se llama Marcos Zúñiga y el hijueputa se puso Marc Anthony”.

MUJERES: “El ideal sería que las mujeres se dedicaran a la crianza de los hijos”.

NORMA: “La norma puede decir lo que quiera. La ley no importa”.

PALOCABILDO (TOLIMA): “¿Por qué ese nombre tan feo?”.

PARTIDOS POLÍTICOS: “Son las mismas prostitutas con diferentes prostíbulos”.

PERIODISTAS: “Lo que no me pueden preguntar es estupideces”// “Ustedes parecen que fueran todos petristas”.

PETRO Y URIBE: "Yo no me voy a aliar con nadie, ni con Petro ni con Uribe ni con nadie (...) son las mismas prostitutas con diferente prostíbulo”.

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA: “Yo defino quien es el Presidente de la República”. // “Pero ¿pa qué se va a meter en eso si tiene buena plata y vive bien? ¡No joda!” (Cecilia Suárez, mamá de Rodolfo).

PROFESORES: “Los apreté con acciones disciplinarias a través del encargado de disciplina”.

PORTE DE ARMAS: “Yo tengo mi revolver al pie de la cabecera de la cama. Soy feliz echando plomo, me encanta que suene” (Cecilia Suárez, mamá de Rodolfo)

PRIMERA DAMA: “La mujer, metida en el gobierno, a la gente no le gusta porque ven que es invasiva, que ella no fue la que eligieron: eligieron fue al marido”.

PRIMERAS CONSTRUCCIONES DE HG: “Nos quedó utilidad de sesenta mil pesos, como doscientos millones hoy. ¡Eso era cocaína!”.

PRIMERAS GANANCIAS DE HG: “Eran entre mil quinientas y dos mil casas al año. ¡Gané plata como un putas!”.

RECOMENDACIÓN DE LA ABUELA: “Trabaje con los pobres y se hará rico”.

RIVAL POLÍTICO: “Ha pasado por todos los partidos, lo han manoseado más que una prostituta de Puerto Wilches. Lo único que no le pasó por encima fue el ferrocarril”.

ROY BARRERAS: "Vil prostituta". // “Es una prostituta ambulante”.

SECUESTO (NO PAGAR): “Es que después cogen otro, y son otros dos. Luego cogen otro y ya van seis… A usted lo arruinan”.

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS CON LOS VECINOS DE SUS CONTRUCCIONES: “Pégueme el tiro hijueputa, ¡pero de aquí no pasa!”.

TARZÁN: “Es un pendejo a mi lado”.

TEMPERAMENTO: “Tengo un temperamento así y así me ha dado resultado en la vida”.

TRATADO DE ESCAZÚ: (¿…?)

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER: “Sale más barato cerrarla, mandar a todos a la Sorbona, Universidad de París, y vender el lote”.

VEEDORES CIUDADANOS: “Lavaculos de la politiquería”.

VENEZOLANAS: “Las venezolanas son fábricas de chinitos pobres”.

VENEZOLANOS: “Se vinieron todos los limosneros de Venezuela, la prostitución y los desocupados”.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER: “Iban a meterle 50 años al que le pegara a una mujer. Todos los días le dan en la jeta a la mujer y eso no pasa nada”.

VICHADA: “¿Para el Vichada? ¿Eso qué es?". // “¿Y cuál es la capital?”.

VIRGEN MARIA: “En política recibimos a la Virgen Santísima y a todas las putas que vivan en el mismo barrio con ella”.

VIVIR DE LOS POBRES: “Yo mismo financio los edificitos que hago y yo cojo las hipotecas, que esa es la vaca de leche. Imagínese, 15 años un hombrecito pagándome intereses. Eso es una delicia”.

VOTOS: “Tengo que recibir votos de donde vengan”.