El populismo se cuela en un colegio de la Ceja, Antioquia (pero allí también se quema)

Por: José Eliécer Palomino Rojas |

marzo 15, 2022

Así como todos los estudiantes tienen derecho a elegir y a aprender sobre sus creencias religiosas; también tienen el derecho de aprender a participar, observar, interpretar, analizar de forma objetiva y subjetiva lo físico, intelectual, las actitudes, los valores, los programas de gobierno de sus líderes, para que no repitan la historia de caer en la tentación de elegir candidatos que no saben sobre las problemáticas, las necesidades o la ubicación de sus países e instituciones educativas, como en el caso de políticos colombianos a los que les han preguntado en los medios de comunicación el valor de un huevo y, de forma absurda e ilógica, no supieron responder el valor de este vital alimento.

Seguidamente y de manera particular, a otro personaje de la política le preguntaron sobre "Vichada" y el señor candidato respondió: "Vichada, ¿Qué es? ¿Qué es eso?", a lo que el periodista vuelve y le pregunta: "Doctor, dónde queda Vichada?". Y el candidato tampoco supo responder sobre la ubicación de ese departamento. Ante lo anterior, si en los países se encuentran líderes que desean gobernar pueblos, países o naciones, ojalá conozcan de lleno las problemáticas, de miseria, desempleo, conflictos y ubicación, para que se encuentren ubicados en el espacio existencial y geográfico.

En este año 2022 los aspirantes a personería estudiantil de la institución educativa María Josefa Marulanda, del municipio cejeño colombiano, sucedió algo muy particular en uno de los seis candidatos, conformados por: Valentina, Dilver, Miguel Angel, José Manuel, Alexander y Jan, que por cierto este año hubo más participación en los estudiantes de querer liderar y guiar los horizontes de la institución educativa,en cuestión al liderazgo de personería estudiantil.

A uno de los anteriores candidatos estudiantiles le sucedió algo similar a lo de algunos políticos del país: uno de los estudiantes que conformaba el público le preguntó a uno de los futuros personeros estudiantiles sobre qué opinaba acerca de que si se podrían obligar en las instituciones educativas, a los estudiantes de otras religiones, u otras creencias, a estar presentes o a participar de los actos religiosos programados en las instituciones educativas.

Ante la respuesta del estudiante: "Pienso que en en esos actos religiosos no deben obligar a los estudiantes a participar en ellos, porque estos actos no dejan ninguna enseñanza, no sirven de nada". Ante tal respuesta, el recinto de la placa polideportiva de la institución educativa se llenó con una lluvia de aplausos y voces de júbilo. Lo más sorprendente fue que el día de las votaciones, el 11 de marzo de 2022, quienes esperaban que ganara el joven candidato con su supuesta y magistral respuesta, ante quienes lo aplaudieron, el estudiante no ganó, porque literalmente se quemó en el escrutinio de los votos. El triunfador resultó ser el estudiante Alexander Ceballos, quien superó a sus otros compañeros con un resultado de 361 votos, estudiante que de forma silenciosa, prudente, lideró su campaña dando a conocer su lema: "No son simples pasos, son huellas por dejar. Pequeñas acciones, grandes cambios".

Alexander Ceballos cautivó con su lema de campaña el corazón de los estudiantes, con acercamiento de diálogo con los estudiantes de bachillerato, y con actividades recreativas, narraciones de cuentos e historietas con los estudiantes de primaria.

Es indispensable encaminar una formación ciudadana a los jóvenes, desde su etapa de preescolar hasta el bachillerato, mediante un verdadero y transparente desarrollo de competencias ciudadanas, políticas y democráticas, para que participen y logren ejercer una Personería Estudiantil, con conciencia cívica, ética moral y de esta forma evitar a que repitan aquellos actos deplorables e inescrupulosos de mermeladas, corrupciones y hasta de doble moral que tanto daño hace a la humanidad, porque un mal político o líder no solo es capaz de dañar un país, sino a todo un pueblo o nación.

Aunque los nexos en aspectos de educación, política y democracia dentro de las instituciones educativas los hayan tratado de hacer ver en posición de contra-vía, cuando algunos padres de la patria colombiana expresan que el autoritarismo, el adoctrinamiento en las escuelas y colegios llevan a los estudiantes con vendajes en sus ojos a desconocer del todo el verdadero valor de la libertad, democracia, civismo y autonomía de elegir y ser elegido, es de aclarar que tales supuestos de autoritarismo, disciplina escolar, adoctrinamiento y, de vendajes en los ojos, no se imponen en los estudiantes, sino que desde los comités de democracia, como en el caso de los docentes de la institución majoma, Berta Ligia, Yamit, Iván, Alán entre otros, tratan de propender la articulación del proyecto de democracia, con las diversas áreas del conocimiento, para que los estudiantes dentro de sus espacios de libertad, autonomía y sentido crítico, sin abolir las normas, leyes y hábitos escolares o del país, participen, lideren sin guantes, mancuernas y sin corbatas, con decoro, transparencia y libertad, determinada institución o país en la cual fueron elegidos.

"La liberta, la humildad, la entrega, el amor, el respeto al prójimo, a lo misterioso y a lo sagrado, lleva al ser humano a grandes éxitos y venturas".

Éxitos, Alexander Ceballos, personero estudiantil 2022, en sus nuevos proyectos. Shalom.