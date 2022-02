El pasado de comediante y presentador de TV del Presidente de Ucrania

.Publicidad.

A sus 44 años Volodímir Zelenski jamás pensó que tendría que estar al frente de su país en una crisis como la actual, obligado a enfrentar la invasión de su país por las tropas de Vladimir Putin. Una tensión que explotó y de manera bélica después de ocho años, cuando en el 2014, el presidente ruso alertó que Occidente violaba el pacto tácito de no meterse con Rusia al anunciar que acogería a Ucrania a la OTAN.

Fue elegido presidente en el 2019. Su rostro era conocido desde finales de los noventa por sus apariciones en la televisión como uno de los actores, productores y comediantes más famosos de Ucrania. Aunque paralelo a ir cosechando éxitos por ser figura mediática, a través de la productora Kvartal 95, que fundó junto a su mejor amigo, estudiaba derecho, carrera de la que se graduó en la Universidad Económica Nacional de Kiev. En esa productora estuvo hasta el 2003, año en el que estuvo en el pináculo de la fama cuando interpretó, premonitoriamente a un presidente en la serie Servidor del pueblo por la que recibió 30 premios.

Pero su gran logro fue llegar en el 2019, a sus 41 años, a ser presidente de Ucrania derrotando, por goleada, a su rival, Petró Poroshenko, con un 73.2% de la votación. Sin embargo su poder de mando, su capacidad para dirigir un país con las particularidades geopolíticas de Ucrania, estaba en entredicho. Mientras sus simpatizantes creían que su estilo directo y bizarro sería una bocanada de aire fresco en la corrupta alcantarilla de la política tradicional ucraniana, a sus detractores les parecía un chiste de mal gusto que un comediante fuera presidente y además, con esa cantidad de votos. Al principio parecía que sus detractores se equivocaban. La agilidad de su discurso, siempre lanza en ristre contra lo que él llamaba “la corrupta oligarquía” y su irresistible carisma le sirvieron para ganarse las mayorías parlamentarias, y su discurso pro-europeo le granjeaba simpatías en el continente y de cara a Estados Unidos, pero generaba profundas enemistades con el presidente ruso, quien no estaba dispuesto a dejarlo suelto con sus coqueteos con occidente.

Zelenski no ha logrado avanzar en sus propósitos de lucha anticorrupción y anti concentración de poder en una vieja casta política. Según Transparencia Internacional Ucrania es, después de Rusia y Azerbaiyán, el tercer país más corrupto de Europa. Los escándalos de corrupción han minado a su gabinete de ministros y asesores y Zelenski se encoge de hombros y pasa rápidamente página, apostándole a una menguada popularidad que aun conserva especialmente entre los jóvenes que se acercan más a las formas de vida europeas a quienes poco les importan las raíces y tradiciones rusas que insiste en defender Putin.

Su desaprobación ha ido en aumento, y después de tres años de mandato está en el 62%, una realidad que conoce y que ha aprovechado el presidente ruso para actuar con fuerza. Cuando su imagen de galán carismático se fue desmoronando y la prensa empezó a golpearlo con fuerza la respuesta del presidente fue de censura despiadada. Además empezó a elegir en cargos principales de su gobierno, a viejos amigos, como a ex productores de cine, como jefes de su gabinete, hecho que le resto seriedad como gobernante.

El manejo de la crisis con Rusia no lo ha dejado bien parado y le han salido sus reflejos de personaje de televisión. En enero, en un discurso televisado a todo el país y que se grabará en la Historia Universal de la Infamia, se burló de la supuesta histeria de los ucranianos e incluso hizo chistes con la amenaza de una posible invasión, que se concretó fatalmente en la madrugada del jueves 24 de febrero y que a pesar de su contacto permanente con el Presidente Biden y con los países de la OTAN, no logró contenerse por la via diplomática.

Zelenski no cuenta dentro de su país con el apoyo que las difíciles circunstancias demandan. El 58% de los ucranianos creen que Zelenski no es la persona para la crisis, capaz de defender a Ucrania. Las salidas de Kiev colapsaron de autos de personas que buscan cruzar la frontera hacia con Rumania y todo indica que el Presidente no va a lograr enfrentar a la altura la tragedia que amenaza su país.