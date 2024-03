El nuevo reto que tendrá Carlos Calero en Estados Unidos como presentador

.Publicidad.

Carlos Calero se ha convertido en uno de los presentadores más populares de Colombia. El hombre, que ha encantado a muchos con su talento, es hoy una de las fichas claves de Caracol Televisión. Además de estar presente en el matutino Día a día, también ha sido escogido para presentar otros programas. Hace muy poco lo vimos al frente del programa músical La Descarga. Allí estuvo acompañado de la hermosa presentadora Jéssica Cediel, dirigiendo ambos el programa. Sin embargo, el barranquillero ahora enfrentará un nuevo reto con su profesión. Lo mejor de todo es que no lo hará en Colombia, se internacionalizó.

Esto hará Carlos Calero en Estados Unidos, será ficha clave como presentador

No es un secreto para nadie que Carlos Calero además de ser presentador, también se ha decantado por la música. En múltiples ocasiones ha demostrado ese talento que tiene como actor. Aunque su nuevo proyecto en Estados Unidos no será precisamente musical, por lo menos para él. Eso sí, según se sabe, será el encargado de presentar el programa que llegará a UNIMÁS junto a Jéssica Cediel. Recordemos que ambos estuvieron en La descarga. Un programa al que no le fue mal, pero tampoco se sabe con certeza si tendrá otra temporada. Lo cierto es que el programa ahora llegará a Estados Unidos.

El barranquillero estará en La descarga US, para el canal UNIMÁS. Este programa será estrenado el próximo 11 de marzo a las 10 de la noche. Habrá que ver si logra tener una mejor recepción en el país norteaméricano o no. Pero según los adelantos, serán los mismos jurados y los mismos presentadores de la versión Colombia. Claro que esto tiene una razón de ser y fue el mismo barranquillero el que lo reveló.

Imagen compartida por UniMás para anunciar la llegada de La Descarga US. Foto tomada Instagram UniMás

Ahora bien, según el medio Vea, la temporada que se presentará en este canal, será la misma que se vio en Colombia. Es decir que en este canal solo se verá la repetición de la temporada que ya vimos aquí. Aún así, será una oportunidad para que el barranquillero pueda exhibir todo su talento allí. Quién quita que desde allá reconozcan su potencial y se lo lleven para trabajar por esos lados.

