El nuevo oficio de Dayro Moreno con el que sigue conquistando a los hinchas del Once Caldas

Dayro Moreno se ha convertido en uno de los jugadores más populares del FPC. No solo por su indiscutible talento, sino por su reciente logro como goleador de la liga colombiana. Además, ha destacado por su peculiar forma de jugar, polémica para muchos. Sin embargo, el delantero del Once Caldas, ha demostrado ser un jugador excepcional. No por nada logró convertirse en el máximo anotador histórico del fútbol colombiano con 225 goles. Lo cierto es que ahora el tolimense, demostró un nueva faceta suya que dejó a más de uno sorprendido, en especial a los hinchas.

El nuevo oficio con el que Dayro Moreno sorprendió a los hinchas

En uno de los recientes partidos del Once Caldas, el delantero no estuvo entre la nómina de convocados. Algo muy raro, teniendo en cuenta que es referente del equipo. Sin embargo, el encuentro disputado frente a Bogotá F.C, era por la Copa Betply; es probable que por eso quisiera cuidar a su gran estrella para su próximo partido de la Liga BetPlay. Recordemos que el próximo encuentro de Once Caldas por liga, será frente a Alianza FC, por la fecha 13. Un encuentro donde incluso el jugador recibirá un homenaje por el récord logrado recientemente por el tolimense.

Ahora bien, pese a que Dayro Moreno no estuvo en la cancha, esto no le impidió ir al estadio. En varios videos que ya circulan en redes sociales, se puede ver al delantero en las gradas del estadio. Pero no ubicado en cualquier lugar, el goleador decidió estar junto a las barras del equipo y sentir esa pasión única del momento. Sin duda, verlo en esa posición ha hecho que más hinchas del Once Caldas se enamoren del jugador. Además, es una gran muestra del cariño que siente el tolimense por su actual equipo. Un jugador fuera y dentro de la cancha.

Dario y yo alentando al equipo de nuestros amores 🥺😍😍😍 pic.twitter.com/VxPiKfkEeM — 🫠💭 (@30___06) March 22, 2024

