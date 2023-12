El modelo exitoso de Barranquilla que la gobernadora Elsa Noguera llevó a los pueblos del Atlántico

.Publicidad.

Elsa Noguera termina este fin de semana la Gobernación del Atlántico después de una carrera meteórica en sus hasta ahora quince años en el sector público. Fue una de las profesionales que dejó el sector privado para acompañar el proyecto de reconstruir Barranquilla que llevó a Alex Char a ser alcalde en el 2008. Elsa Noguera fue la Secretaria de Hacienda.

Recibieron de Guillermo Hoenigsberg una Alcaldía cercada por la corrupción y quebrada, intervenida por el gobierno nacional y la Ley 550. Graduada en la Javeriana, la economista Noguera lideró junto a Char la difícil tarea de reorganizar la casa y salvar las finanzas del municipio. Una gestión que la catapultó para sucederlo en la Alcaldía. Con ellos empezó un período que completa 16 años de continuidad; los barranquilleros acaban de votar masivamente para que Alex Char sea alcalde por tercera vez.

Elsa Noguera fue escogida por German Vargas Lleras para ser su fórmula vicepresidencial por Cambio Radical para las elecciones presidenciales y en el 2016, el presidente Santos la nombró ministra de Vivienda.

Posesión en Barranquilla de Elsa Noguera como Ministra de Vivienda acompañada por Germán Vargas y Alex Char

Después de una breve pausa y de regreso a Barranquilla, se presentó como candidata de una amplísima coalición para las elecciones regionales del 2019 y fue elegida Gobernadora del Atlántico con una avasalladora votación. Se estrenó con la pandemia.

Había recorrido municipio por municipio el departamento escuchando a la gente y a partir de sus necesidades y sueños construyó el plan de gobierno que terminó atropellado por circunstancias tan adversas como las del Covid 19. Pero no sucumbió. Encontró la manera de llevar el exitoso modelo de Barranquilla a los pueblos del Atlántico, como le cuenta a Juan Manuel Ospina en esta conversación.

Juan Manuel Ospina. Lástima no poder hacer esta conversación personalmente, pero bueno, la virtualidad es una buena alternativa. Elsa, terminas cuatro años intensos recorriendo y buscando soluciones a los municipios del Atlántico.

Pero empecemos por tu decisión de apostarle a lo público, viniendo del sector financiero, un cambio drástico decidirte a ser la Secretaria de Hacienda de la primera Alcaldía de Alex Char, que recibieron quebrada.

Elsa Noguera. Gracias Juan Manuel por esta posibilidad de conversar. Y si, la verdad, en Barranquilla, la gente no creía en lo público. De hecho, yo nunca lo había considerado hasta cuando Alex Char, ya alcalde electo, me propuso ser su secretaria de Hacienda. La primera reacción fue decirle que no; estábamos ante una entidad ineficiente y con tan poca reputación.

Pero bueno, fue un gran ejercicio y pudimos cambiarle la cara a Barranquilla y trabajar de la mano con la gente, escuchando las comunidades, visitando los barrios. La gente quería continuidad en lo que veníamos haciendo y bueno, terminé de alcaldesa, siempre al lado de la gente, con empatía, con ganas de verdad, de entender sus necesidades, sus dolores, sus requerimientos. Con recursos escasos pero focalizados en las necesidad y así esa inversión la van aprovechar mejor, la van a valorar, la van a querer. Y con eso, pues logramos una verdadera asignación eficiente

JMO: Y empezaste con una figura política que tenemos que decirlo, con muchas interrogantes. Pero creo que el propósito era lo más importante. Y encontraste el espacio para realizarlo, para hacer una gestión significativa para suceder a Char y luego para esta segunda etapa, la Gobernación. Eres de resultados y eso hay que destacarlo.

Y te encuentras casi que inmediatamente con una situación inédita como la pandemia, el Covid; enfrentada a semejante desafío. Pudiste consolidar una manera de ejercer la administración pública.

EN: Pude recorrer el Atlántico como ministra de Vivienda con programas que llegaban a los municipios, y a los más pobres del país. Atlántico fue uno de los beneficiados con vivienda gratis, con acueductos, alcantarillados y eso contribuyó a que cuando se empezaron a barajar candidatos para la Gobernación, marcara bien en las encuestas. La gente pedía que lleváramos el modelo de Barranquilla: querían parques, el modelo de salud, oportunidades de empleo y emprendimientos.

Y ahí fue cuando descubrimos la vocación de cada municipio agrícola en el sur del departamento; la costa turística, como Puerto Colombia. Pero llegó el Covid y nos puso a todos a enfrentar la terrible emergencia sanitaria. Nos tocó aprender sobre la marcha. Llegó junio y veíamos cómo la economía se desplomaba, la gente sin ingresos, estaba tan desesperada que ya no le importaba cuidarse y si se contagiaban o no. Decidimos dividir el equipo, unos encargados de atender la emergencia sanitaria, salvar vidas que era la prioridad y el otro a la reactivación económica.

Fueron dos grandes apuestas: la recuperación del campo en el Sur del Atlántico empezando por reactivar el Distrito de riego Repelón, Santa Lucía y Suan, construido hace 50 años para asegurar agua 7 x 24, al que se le sumó un incentivo de capitalización rural departamental para que los bancos le prestaran a los campesinos. Y logramos unos aliados del sector privado para garantizar la compra de las cosechas. Hoy da gusto ir a la región y ver que hay pleno empleo. Arrancaron con cultivos de cacao, plátanos; palma de aceite y limón.

La transformación es grande. Ya hay sucursales de banco, cajeros electrónicos; dos supermercados, la economía se está moviendo; la gente con trabajo llevando ingresos a sus casas.

JMO: Yo creo que la explicación que acaba hacer, es clarísima y muestra que se logró con soluciones prácticas y no teoría; no fue confrontando sectores, ni excluyendo, más bien juntando voluntades y conversando con la comunidad. No es el Estado que va a llegar con su modelo y lo va a imponer, sino que juntemos iniciativas ciudadanas.

Propuestas estatales, recursos ciudadanos, recursos estatales, incorporando al sector privado. Porque ahora hay cierta tendencia a pensar que todo lo que sea empresarial y privado es corrupto y están ahí para robar. Lo empresarial en coordinación con el Estado puede lograr una articulación virtuosa, un modelo que se ve le diste forma en el Atlántico. Ya esto sumarle la idea de la concreción que abre tantas posibilidades (…)

EN: Así es Juan Manuel, en el Atlántico tenemos claro que juntos somos más. Sumando esfuerzos los resultados se logran y la gente se sorprende con el cambio en Barranquilla, en los municipios del Atlántico. Las cosas fluyen y se sabe que ejecutar no es fácil. Ejecutar presupuesto público es complejo, pero para ser efectivo, tenemos que involucrar a la gente, a las comunidades, a los profesores, a los rectores.

El turismo fue otra de las apuestas. Queríamos aprovechar todo ese potencial que tenemos en la zona costera. Conectar Santa Marta, Cartagena con Puerto Colombia donde hemos hecho una gran inversión. Nos conectamos con ese relato histórico de haber sido el primer puerto marítimo del país. Hicimos una recuperación del antiguo muelle que prácticamente estaba en ruinas, pero eso es la historia y la gente quiere que contemos que llegó por ahí toda la modernidad.

Y fue precisamente la mezcla de todas esas culturas, lo que nos hace al departamento del Atlántico tan abiertos al mundo; aquí acogemos con cariño a los visitantes.

JMO: Lo de Puerto Colombia es impresionante. Hay que verlo. Y por lo que veo todo contando con la gente, no es una administración que llega a imponer sus ideas o modelo ahora sí. Con nosotros empieza el desarrollo; como con varita mágica.

EN: No, es un proceso de ir discutiendo, ir identificando de ir reconociendo lo que ya existe. Todo ese proceso histórico que tiene en todas nuestras comunidades. Y eso nos da elementos para construir futuro (…) A la gente le gusta ser parte de la solución.

