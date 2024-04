El gran reto de los p…

Por: CÉSAR CURVELO |

abril 11, 2024

P… Una P con tres puntos suspensivos puede indicar, por simple deducción, que se trata de una palabra que tiene por letra inicial esta consonante oclusiva bilabial. Que podría ser politiquero, pícaro, papanatas, pelele, puerco, picapleitos o pacho. Cabe decir que `pacho´, en algunos territorios del país ─uno podría ser Pacho, Cundinamarca─, es sinónimo de paganini, que es quien paga gustos y gastos de avivatos abusadorcitos vivarachos. O, en otra acepción, el que frecuenta sacerdotisas de Venus, señoras de madrugada, masajistas eróticas…

P, para el caso que nos ocupa, significa «premedio». Esta es una propuesta de nuevo apelativo para toda digna persona clase social 12 ─de estrato 1 o 2─, grupo que ocupa los pisos primero y segundo de la colosal pirámide poblacional del superconjunto residencial República de Colombia (sí sí, también el sótano). En los dos niveles que siguen están los 34, o sea las clases medias. El más alto es el del lujoso penthouse estrato 6, en el cual residen los acaudalados que calificamos ─ de aquí en adelante y con precisa objetividad metodológica mario-bungeana─ como «posmedios».

P también ─cabe reconocerlo─, podría ser por el desatinado, paupérrimo y despectivo conceptualucho “pobre” ─bárbaro sinónimo de premedio según nuestro criterio, por supuesto─ contenido en el grosero glosario del DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística.

Según el documento Análisis de las clases sociales en 23 ciudades y áreas metropolitanas de Colombia, 2019-2021, del DANE, para tal época el 33.6% de las personas eran “pobres”, el 23.1% “vulnerables”, el 39.9% estaban en la clase media y el restante 3.4% en la clase “alta”.

Me parece muy pordebajeante, chabacano y humillante eso de “pobre” dado que la RAE trae acepciones que riñen con la realidad de mi querida gente bella del grupo socioeconómico 12. Repito: 12 por el acomode del 1 y del 2.

Veamos qué trae la RAE respecto al adjetivo-sustantivo «pobre». Los números presentado abajo son los mismos de las acepciones en el portal de la Reyal Academia chapetona, es que digo… Española.

“…3. adj. Humilde, de poco valor o entidad. 4. adj. Infeliz, desdichado y triste… 6. adj. Corto de ánimo y espíritu. 7. m. y f. mendigo…”

Comentario acerca del punto 3: ¿De poco valor? La vida de un premedio ─que siempre así podríamos decir─, como la de todos, tiene valor infinito.

Sobre el 4: ¡Infeliz será el irresponsable legal del DANE que mantiene la palabrucha! A pesar de la “situa”, los premedios pueden ser dichosos y todo parecerle hermoso. ¿Tristes? En ocasiones. ¿Y qué? Los ricos también lloran.

Del 6: Nos consta que incontables premedios tienen buen ánimo y espíritu de lucha. ¡Y van pa las que sea!

Y del punto 7: Hay mendigos en el estrato uno, pero es una minoría.

Por otra parte, veamos pobretónimos en Wordreference:

Indigente, menesteroso, pordiosero, mendigo, mísero, miserable, desgraciado, desamparado, infortunado, bajo…

Los sinónimos de vulnerable también dan grima: débil, endeble, delicado, frágil, inerme, indefenso, desvalido.

Nada que ver.

Evitemos eso de “pobre” o “vulnerable”.

Ahora pasemos a puntos de austeridad. Para premedios y claro que también para medios e incluso posmedios. Recomendaciones…

Alimentación . Antes de salir de compras, haz una lista precisa. Compara precios, calidades y cantidades. Verduras y frutas: las de temporada. Más granos. Menos superprocesados. Frugalidad, por regla general.

. Antes de salir de compras, haz una lista precisa. Compara precios, calidades y cantidades. Verduras y frutas: las de temporada. Más granos. Menos superprocesados. Frugalidad, por regla general. Salud . Bájale al alcohol ebrietílico, de ser el caso. Poca comida chatarra. Mínima azúcar. Ejercicio a diario. Lávate los dientes así solo degustes un Coffee Delight (debes llevar siempre un cepillo viajero en tu bolsillo). Casa o apartacho aseado. Sin estrés, sin rabia, sin hastío. No permitas señales de humo en tu vivienda. Ten precauciones. Aplica medidas de autoseguridad.

. Bájale al alcohol ebrietílico, de ser el caso. Poca comida chatarra. Mínima azúcar. Ejercicio a diario. Lávate los dientes así solo degustes un Coffee Delight (debes llevar siempre un cepillo viajero en tu bolsillo). Casa o apartacho aseado. Sin estrés, sin rabia, sin hastío. No permitas señales de humo en tu vivienda. Ten precauciones. Aplica medidas de autoseguridad. Entretenimiento . Hay mil diversiones sanas y asequibles, así que ¡fuera las malas y caras! Te lo repito: controla la ingesta de alcohol. Si eres apostador, léete la novela El jugador, de Fiódor Dostoyevski. Para el que mete vicio, la cosa va por muy mal camino.

. Hay mil diversiones sanas y asequibles, así que ¡fuera las malas y caras! Te lo repito: controla la ingesta de alcohol. Si eres apostador, léete la novela El jugador, de Fiódor Dostoyevski. Para el que mete vicio, la cosa va por muy mal camino. Vacaciones y salidas en finamas . Hay sitios visitables buenos, bonitos y baratos en ciudades y áreas rurales. Si te quedas en el hogar-dulce-hogar, que sea dialogando, leyendo, viendo pelis, jugando, etc. Si sales, que sea vecinalizando, cicloviando, restaurantando, deportizando parquirrecreando o turisteando. Finama es el mismo extrajeringlis “weekend”.

. Hay sitios visitables buenos, bonitos y baratos en ciudades y áreas rurales. Si te quedas en el hogar-dulce-hogar, que sea dialogando, leyendo, viendo pelis, jugando, etc. Si sales, que sea vecinalizando, cicloviando, restaurantando, deportizando parquirrecreando o turisteando. Finama es el mismo extrajeringlis “weekend”. Ropa . Cómoda, casual. Que prime el valor de uso, no el conspicuo.

. Cómoda, casual. Que prime el valor de uso, no el conspicuo. Trasporte . Si te toca el público, sal temprano. Si trabajas cerca, puedes ir en bici o moto. Si puedes ir a pie, hazlo, y anótalo como tiempo de ejercicio. Si laboras lejos y hay familiares o vecinos que van donde vas, promueve una “vaca” para un taxi colectivo.

. Si te toca el público, sal temprano. Si trabajas cerca, puedes ir en bici o moto. Si puedes ir a pie, hazlo, y anótalo como tiempo de ejercicio. Si laboras lejos y hay familiares o vecinos que van donde vas, promueve una “vaca” para un taxi colectivo. Servicios domiciliarios. Que no se malgasten. Apoya la petición popular para que estos servicios básicos los preste el Estado en todas partes.

En fin, el gran reto de los premedios es salir de la premeditud.

Bien bien. Nos despedimos con Celina & Reutilio, inmortal dúo musical conformado por Celina González y Reutilio Domínguez. Cantaban música guajira, guaracha y punto cubano. Uno de sus temas es Me tenían amarrao con P. Autoría de Antonio Fernández, conocido como Ñico Saquito, de Santiago de Cuba, uno de Los Guaracheros de Oriente. ¡Sabor, azúcar, tumbao!

“Me tenían amarrao con P / Me tenían, pero me solté / Me tenían amarrao con P / Me tenían, pero me solté…” * Oye el disco y averigua eso de la P.

Un último consejo: pongamos, todos y todas, un grano de arena en la construcción de un mayor bienestar de nuestra sociedad. Como decía Belisaurio Betancur allá en el siglo pasado: ¡sí se puede!

(*) La canción en: https://www.youtube.com/watch?v=5TPRaBdiFCk