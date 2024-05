El "¡Fuera, Petro!" no les alcanzó...

Por: Manuel Enrique Estevez |

abril 29, 2024

Sin querer demeritar las demostraciones de quienes salieron el domingo 21 a mostrar su oposición al Gobierno Petro nos permitimos hacer el siguiente análisis:

En su campaña electoral el hoy Presente propuso las reformas que luego presentó al Congreso para su debate y posterior aprobación, recuerdo que desde entonces se oyeron voces contrarias no sólo de sus adversarios y competidores políticos sino también de los diferentes gremios y figuras de la política tradicional.

Lo anterior dio como resultado que el candidato Rodolfo Hernandez en segunda vuelta obtuvo algo así como 10.5 millones de votos, pero esos votos no fueron por las ideas de Hernandez. NO ! el 90% de esos votos fueron depositados por los que por cualquier razón no están de acuerdo con las Reformas o simplemente no les gusta la Persona de Gustavo Petro.

Con la promesa de esas reformas y de un cambio de costumbres políticas y de manejo del Estado el hoy Presidente fue elegido popularmente por más de 11.2 millones de votos, es decir GANARON LAS REFORMAS y sus propuestas.

Acá debemos hacer un paréntesis para aclarar que: Fue tan contúndete el triunfo en las presidenciales que la Registraduria en manos de la política tradicional se vió obligada a reconocer esa victoria.

Por lo tanto, si las Reformas propuestas por el Gobierno y presentadas al Congreso más allá si son buenas o malas, son lo mandado por los votantes que en mayoría demócrata ganaron las elecciones.

Todos sabemos que ese tipo de propuestas al llegar al Congreso y al ser debatidas sufren cambios producto de los concensos con mejoras y adiciones de unos y otros.

Pero acá hemos visto por dos años, la negativa de los partidos y sus voceros que en lugar de hacer lo que mandan las costumbres políticas usadas en Colombia, se han dedicado a “ sabotear” su análisis y estudio; Lo más grave es que son consientes de la necesidad de esos ajustes profundos.

Entonces como parte de la estrategia para “ sabotear” las propuestas se han dedicado de la mano de los medios de comunicación que haciendo uso del poder de llegar a la opinión pública, con mentiras, miedos y exageraciones a informar sobre los proyectos en discusión de los que la mayoría de colombianos no tiene idea.

Entonces nace el estribillo “ Fuera Petro” tan sonado como el que al Dr. Uribe le recuerdan lo que él siempre niega.

Entonces hoy los medios de comunicación en su gran despliegue informativo, resaltan con superlativas cifras la asistencia de las miles de personas que salieron a las calles de las capitales del País.

El Presidente dice que fueron aproximadamente 250.000 otros dicen que el doble y nosotros diríamos que un millón elevando la cifra al máximo.

Si nuestras cifras fueran ciertas quienes salieron son parte de esos 10.5 millones que desde hace más de dos años ya estaban en contra de las Reformas; Entonces el análisis es sencillo: Donde están los 9.5 millones de opositores que no salieron a protestar por lo que según ellos no le conviene al País ?

Además de las cifras dadas habría que sumarle los que la oposición llama “ Petristas arrepentidos “ entonces como conclusión que en un marco de libre expresión popular se demostró que el

“ FUERA PETRO” no les alcanzó y que las Reformas siguen su tránsito y debate donde el Gobierno Demócrata las ha presentado incluso en esos pasillos ronda el fantasma de la hundida Reforma a la Salud.

Entonces, si vamos a ver quien ganó y quien perdió pues el resultado está a la vista y no tiene discusión, mientras tanto en la ya oposición tradicional y su primera línea como son los medios de comunicación se sigue informando con una venda en los ojos.