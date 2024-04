El empresario chino que le dio la estocada final al sueño de Petro de tener metro subterráneo

.Publicidad.

Sin anuncios previos, el alcalde Carlos Fernando Galán y el gerente de la Empresa Metro, Leonidas Narváez, recorrieron junto con el empresario chino Zhang XiaoQing, el Presidente de China Harbour Engineering Company, principal accionista del Consorcio Metro Línea 1 S.A.S., responsable de las obras en curso. El presidente Petro quiso entrevistase con este poderoso empresario en su visita a Beijing, pero no consiguió la cita para hablar de la posibilidad del metro subterráneo. Lo atendieron dos funcionarios en la sede de la gran compañía constructora.

Cuando el Presidente estuvo en visita oficial en China y se reunión con el Presidente XiPing, el hoy CEO Zhang XiaoQing, era uno de los 14 vicepresidentes, pero ahora es quien manda en la organización.

Reunión de Petro con la CHEC durante su visita a China en Octubre de 2023

El alto ejecutivo llegó a la cita con el Alcalde sin protocolos y aunque estuvo acompañado del embajador de la Republica Popular China en Colombia el señor Zhu Jingyang. No hubo intercambio con el gobierno nacional ni visita a la Casa de Nariño ni reunión con el ministro de Transporte, William Camargo, a pesar de ser un tema prioritario para el Presidente y que la nación financia con recursos del presupuesto el metro elevado.

El tema de la posibilidad del metro mixto o de alterar en alguna manera el diseño inicial, que Galán ha prometido no modificar, no estuvo en la agenda. La señal fue clara: los chinos solo le responderán al alcalde de Bogotá que es con quien está firmado el contrato y no le responden a nadie más, con lo cual el capítulo del metro subterráneo o mixto quedó cerrado. El Presidente así lo entendió y esta vez no insistió ni buscó tener una reunión con el CEO de la empresa constructora.

En el recorrido estuvieron presentes dos delegados de la Procuraduría que confirmaron el compromiso de la empresa china en acelerar las obras con trabajo en horas nocturnas. En abril habrá inconvenientes en el tránsito de Trasmilenio en cuanto los buses serán trasladados al costado occidental de la Caracas y serán cerradas 5 estaciones de Transmilenio. para poder adelantar los trabajos de fundición de placas en el costado oriental de la avenida Caracas. El intercambiador de la 72 estará listo el 8 de octubre de este año.

La evaluación del estado de las obras productos de la visita del señor Zhang XiaoQing dio como resultado que su avance está en un 32,2% que incluye tres componentes, traslado de redes en un 100%, la adquisición de predios que está en un 98,88% con la compra de 1.429 predios y el contrato de concesión que está en un 21,51%.

Los inconvenientes para los bogotanos apenas comienzan en el de mayo se cerrará de forma gradual varias estaciones de Transmilenio. Empiezan con la de Marly y la estación de la calle 26; en julio el turno será para las estaciones de las calles 63 y 57, por último, la estación de la calle 72 estará cerrada el mes de agosto de este año. La primera línea del metro entrará en operación el primer trimestre de 2028.

El último pataleo del Presidente fue la solicitud del estudio de la Sociedad de Ingenieros que finalmente tuvo un costó $ 8 mil millones que tuvo la contundencia que el Presidente esperaba para defender sus tesis, pero que no dudó en divulgarlo en la forma de una alocución presidencial en la televisión nacional en horario Triple A.

La financiación de la primera línea del metro de Bogotá no está en juego a pesar de la tensión con el gobierno nacional porque por que el compromiso está firmado igual que las obligaciones con la banca internacional como son el Banco interamericano de desarrollo BID, el Banco Mundial BM y Banca Europea de inversiones.

Los chinos destaparon su carta con la presencia del peso pesado del consorcio quien dio un parte de tranquilidad y la disponibilidad de ponerse al día con los retrasos que hayan.

El poder de Zhang XiaoQing

El ingeniero Zhang XiaoQinges un poderoso ejecutivo que cuando el Presidente Petro visitó Pekín era uno de los 14 vicepresidentes, pero ahora es presidente de la Empresa China Harbour Engineering Company que está en Colombia. Su primer aterrizaje fue como parte de la Concesión Autopistas Urabá, en la que tiene un 25 %, pero donde otras filiales de CCCC controlan otro 40 %, China Harbour Concessions Company de España y China Harbour Concessions Company de Bermuda. Adicionalmente, forman parte del consorcio encargado de la construcción de la 4G, Autopista al Mar 2, las colombianas Termotécnica (5 %), Unidad de Infraestructura y Construcciones (15 %), SP Ingenieros (15 %).

Fundada en 1980, China Harbour Engineering Company Ltd. (CHEC) es una filial de China Communications Construction Company Ltd (CCCC), incluida en la lista Fortune Global 500. CHEC ha estado desarrollando y operando los negocios comerciales en el extranjero en nombre de CCCC.

Actualmente, CHEC cuenta con más de 60 sucursales o subsidiarias atendiendo a clientes en más de 80 países de todo el mundo con 10.000 empleados que ejecutan proyectos por el orden de los 10.000 millones de dólares en todo el mundo. En América Latina manejan obras en diez países en los que están como México, Costa Rica, Jamaica, Panamá y Ecuador.