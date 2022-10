Muchos estudiantes no pueden cubrir su refrigerio y comprar los útiles escolares de alto costo que piden las IE privadas. Exigen más de lo que los padres pueden dar

Por: Lorena Mamian Gómez |

octubre 14, 2022

En Colombia, debe garantizarse la educación de calidad en zonas rurales donde existen muchos limitantes para educarse. Una de ellas tienen que ver con el costo de los útiles escolares.

Es difícil observar el hecho de que un niño, joven, adolescente de un estrato socioeconómico 1 no tiene para solventar su necesidad básica de alimentarse como para comprar útiles escolares de alto costo que solicitan en IE de carácter privado, dado a que así no sean subsidiadas por el gobierno no pueden pretender exigir más de lo que un padre de familia puede dar.

Es por esto que en caso de compararse es mucho más eficiente la educación pública donde se gana el cupo quien se ha esforzado en lo académico para culminar su nivel de formación al paso del tiempo como técnicos, tecnólogos, profesionales o en algunos casos en postgrado.

En algunas ocasiones, los rectores de las IE, a sabiendas que no es correcto exigen libros de texto, útiles de aseo, y otros materiales que sobrepasan la capacidad económica de sus clientes y esto desencadena en los alumnos en formación una desmotivación escolar.

Debe prevalecer el derecho a la educación y ante estas irregularidades de los útiles escolares, enviar un correo electrónico a través del canal de atención virtual del Ministerio de Educación Nacional dado a que un abusador persiste si la víctima es temerosa de denunciar.

Así la frase: “Denuncie no se quede callado” debe prevalecer en la comunidad que es afectada por este tipo de situaciones.

