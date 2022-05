El calvario de pedir un domicilio en D1

Los productos no concordaban con la lista. Cuando el usuario fue a cotejar con la lista de la compra en la página web, esta ya no existía. Todavía no le responden

Por: Nancy |

mayo 09, 2022

No nos dejemos engañar más por la publicidad engañosa de estas tiendas, por la increíble mala calidad de los productos y la aún peor mala atención del personal en los supermercados #d1. #NoTeDejesEngañar

¡No cabe duda que lo barato sale caro! Y barato es un "decir" que en tiendas D1 ya no se cumple, puesto que los precios están casi iguales o iguales y hasta más caros que en cualquier supermercado de cadena, o sea $200 o $300 de diferencia no valen la pena porque, además, en otros supermercados te tratan bien, te aceptan reclamos mismos que ni siquiera hay que hacer ya que la satisfacción sí está garantizada.

Saludos, la presente es para instaurar una queja y mi terrible descontento con el servicio de las tiendas D1. Hace un rato recibí un domicilio que pedí ayer noche y precisamente lo pedí después de casi una semana de estarlo meditando puesto que no me decidía si comprar allí o en otra parte; en fin y para no hacer el cuento muy largo, el pedido llegó tipo 8:00 a m pasadas, pero me quedé muy inconforme con lo que recibí y relato a continuación:

Nota aclaratoria: Lo que aquí cito es a grosso modo porque la lista de incongruencias es larga.

La real y primera impresión es que me enviaron lo que se les dio la regalada gana, ustedes tuvieron a bien endosarme y facturarme y por supuesto cobrarme artículos que yo NO solicité, pero cuando fui a cotejar con la lista de la compra en la página web, me encuentro con la sorpresa de que la lista no existe, o sea fue borrada de la plataforma.

Me extrañó de entrada tanto que hice el comentario a los domiciliarios: ¿cómo es que si faltaban cosas de las que sí pedí la factura siguiera teniendo el mismo valor del pedido inicial? O sea de mi lista de compras en la página, y me salieron con una evasiva, y como no se podían quedar a revisar, pues simplemente me dijeron que cualquier cosa llamara...

¿Llamar a quién?

Aquí comienza la odisea con el nefasto servicio de abro comillas atención al cliente, cierro comillas que responde un bot y jamás te da la opción de contactar con un asesor.

Ahora tengo una cantidad de productos no solicitados que además no me gustan, que tampoco quiero ni necesito y lo peor es que tampoco hay quien responda y es algo que requiere de solución inmediata. Que conveniente verdad?

¿No se les ocurre pensar que si no pedí algo es porque no lo necesito? ¿o no me gusta o no lo quiero? ¿Por qué rayos mandan cosas que uno no pide? ¡Qué viveza y falta de respeto!

Después de este disgusto de no poder contactar a las líneas de atención al cliente me fui a las redes sociales para ver si por ahí tenía éxito y me quedé impactada: ¡Definitivamente, las cifras no mienten, por cada 300 quejas y reclamos hay 2 clientes satisfechos!

¿No les parece que debería ser al contrario?

Resulta que no soy la primera inconforme ni perjudicada por ustedes y tampoco seré la última, ¡resulta que es su cultura, señores! que lo tienen por costumbre, que es el pan de cada día y que según todas las quejas en las redes, mucha gente tiene que comerse su comida podrida, que roban descontando dinero a los clientes de sus cuentas bancarias y la lista sigue. Así que tendré que darme por bien servida, supongo…

Voy a abrir un recurso de apelación en su entidad de vigilancia y control porque según todos los quejantes, ustedes no responden, no devuelven dinero ni artículos y menos dan la cara y así que voy a hacerlo también. No voy a esperar que me respondan cuando a tantos colombianos no han respondido, ya perdí ese dinero que poco o mucho me había servido para comprar lo que me quedó faltando, pero ustedes sí pueden esperar que voy a hacer ruido, mucho ruido.

Acudimos a sus tiendas creyendo en una falsa reputación que se han creado de alta calidad y precios bajos. Pero como ya dije, ¡lo barato sale caro!

A los clientes se les respeta, se les valora y se les tiene en el lugar que merecen porque muy a su pesar somos su capital más valioso. ¿Ustedes se han preguntado qué sería de tiendas D1 sin los miles de incautos que día tras día acuden a sus locales buscando algo de economía y que para algunos es la única opción para poner comida en su mesa basados en la falsa premisa de que si venden más barato?

Nada, nadie. ¡No existirían!

Nota final: Esta es la hora 5:24pm que en ninguna de las redes sociales han respondido a un mensaje que envié a las 8:45am

#NoTeDejesEngañar