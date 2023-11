El actor de Pasión de gavilanes que se retiró de la actuación para ser profesor

Aunque el bogotano le daba vida a uno de los personajes importantes en la novela, el tiempo lo alejó de la TV. Sin embargo, no descarta volver en algún momento

Hace algún tiempo que se estrenó la segunda temporada de Pasión de gavilanes en Caracol Televisión. Fueron varias las sorpresas al estrenarse la producción, muchos de los actores de la primera temporada, ya no estaban. Una de las ausencias más notables fue la de Jorge Cao, quien daba vida a Don Martín Acevedo. Sin embargo, este no fue el único actor de Pasión de gavilanes que estuvo ausente en la segunda entrega. A Cao se suma Juan Sebastián Aragón, quien dejó hace varios años su vida como actor. Su cambio de profesión fue rádical, aunque quien dice que no podría volver a brillar como en esta exitosa novela.

Juan Sebastián Aragón, el actor de Pasión de gavilanes que se dedicó a ser profesor

Juan Sebastián Aragón cumplió un papel fundamental en la primera temporada de la exitosa novela. Su personaje era Armando Navarro, uno de los villanos que buscaba hacerle la vida imposible a Franco Reyes. De este nivel era la importancia de este actor de Pasión de gavilanes. Sin embargo, para la segunda temporada de esta historia, al hombre no se le vio por ningún lado. Y si bien es cierto que tras aquella novela siguió participando en varias producciones, en algún momento tomó una decisión radical. Su vida dio un giro total de 180°. Pasó de tener una vida llena de reflectores a una mucho más tranquila y rodeada de otras cosas.

De forma inesperada Juan Sebastián Aragón decidió dedicarse a la docencia. Si bien no es una tarea sencilla, si le permitió al actor tener más tiempo para su familia y para él mismo. El hombre en la actualidad es director artístico del auditorio Sonia Fajardo de la Corporación Universitaria Konrad Lorenz. Aunque ya no está frente a las cámaras, el actor de Pasión de gavilanes sigue envuelto en el mundo artístico. Eso sí, ama su actual vida e incluso prefiere seguir dedicado a sus actuales labores que volver a la televisión. Una decisión sorprendente pero que demuestra el carácter y compromiso de Juan Sebastián con su actual trabajo.

Aunque no ha descartado tener una breve aparición en algún proyecto, prefiere seguir dedicado a la docencia. Incluso, tiene claro que si la vida le da la oportunidad de volver a las tablas, prefiere hacerlo como director o productor. Un hombre con una gran potencial que ha decidido usarlo para dar lo mejor de sí en otros proyectos artísticos alejados de la televisión. Todo esto fue mencionado por Juan Sebastián Aragón en la Revista Vea.

