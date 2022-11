El absurdo de consumir más titulares que noticias

Por: Robinson Castillo |

noviembre 03, 2022

Nada atrapa más que un buen titular. Con la cantidad industrial de información, la gente no tiene tiempo para ver o leer todo. La economía de la atención es uno de los recursos más escasos de la humanidad, que alguien se interese por un contenido, es toda una hazaña estratégica. No lo duden.

Una de las actividades recurrentes todas las mañanas al levantarse es mirar el móvil y hacer un repaso general, pero también informarse de la actualidad del país y mundial. ¿Qué hace que una persona se incline más por una noticia que por otra? El titular.

Una información que pase desapercibida, su destino es ser ignorada para siempre. Lo único que puede salvarla y hacer la diferencia es la forma en que sea titulada, si es deficiente, el usuario sencillamente pasa de largo. No se logra conexión y mucho menos impacto.

Haz que tu contenido se note, que todo el mundo lo perciba. Si te quedas en lo común, le darás un golpe cruel a cualquier información que busques que se conozca, aquí hablo de noticias, pero aplica para todo: ventas, publicidad, el vendedor de perros calientes. Lo que sea.

El titular no es un asunto de menor importancia, todo lo contrario. Hay que dedicarle el mayor esfuerzo creativo para lograr su absoluta visibilidad. El que no le dedica tiempo a una excelente titulación, el consumidor no perderá tiempo en mirarlo. Serás invisible.

Si no titulas bien, es como si lo que escribieras jamás hubiera existido. Así de contundente es la urgencia de ser memorable en los contenidos. La forma es más importante que el fondo. Es más sencillo el desarrollo de los párrafos que elaborar un gran titular.

La fórmula mágica no existe. No se trata de una receta de Master Chef, con menos azúcar aquí o un poco más de sal por allá. Pero sí es necesario una buena dosificación de verbos metafóricos, pimienta informativa, picante sensacionalista y hasta elementos calificativos y de opinión.

Hacer un titular es todo un arte. Si logras que sea irresistible lograrás trascender, pues la mayoría de las personas andan sin tiempo y además con mucha prisa. Son millones de artículos en competencia por llamar la atención, solo pocos lo logran. ¿Quieres escribir buenos titulares? Te lo cuento en una próxima columna.