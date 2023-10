EDF Renewables se retira del proyecto solar en Girardot ante la no otorgación de permisos por la CAR

.Publicidad.

La multinacional EDF Renewables, subsidiaria de la francesa EDF Group, anunció su retiro del proyecto de energía solar de Girardot, Cundinamarca, que había ganado en una subasta el 2021. Para su realización, el proyecto requería el permiso ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca -CAR- que no le fue otorgado, como indicó la empresa al explicar el motivo de su retiro “la mayor responsabilidad de la no entrada en operación del proyecto es la no otorgación de los permisos y licencias por la corporación regional, la cual incumplió los plazos establecidos en el Decreto 1076 de 2015”.

El director de la CAR, responsable de otorgar el permiso, es el abogado boyacense de 52 años Luis Fernando Sanabria, quien ha estado vinculado a la corporación desde 2013, y fue alcalde de Chiquinquirá. Entre los integrantes del Consejo Directivo están, entre otros, el presidente Gustavo Petro y una delegada suya, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible María Susana Muhamad y su delegado, el gobernador de Cundinamarca Nicolás García Bustos quien ejerce de presidente del Consejo Directivo y su delegado, además del gobernador de Boyacá y su delegado, la alcaldesa de Bogotá y su delegada.

A través de un comunicado, EDF Renewables aseguró que la adjudicación se había ofrecido por un precio competitivo, pero los aparentes retrasos en los permisos y licencias ambientales, más los cambios regulatorios y fiscales que han ocurrido desde la subasta, llevaron a EDF y sus socios a tomar la decisión retirarse.

En el 2021, XM asignó como resultado de la subasta CLPE 03-2021 de energía 11 proyectos de generación de energía solar a 9 empresas generadoras, de los cuales EDF Renewables Colombia se hizo a dos, uno en Cundinamarca de 50 MW, Pubenza PSR 2, y otro en el Meta, Solares de los Llanos diseñado originalmente por Solargreen de 79.6 M. Esos proyectos requerían permisos ambientales de las empresas autónomas CAR y Cormacarena. EDP Renewables, al igual que las otras 9 empresas ganadoras, ofrecieron a venderle la energía generada para distribución a la red nacional y 7 empresas privadas asociadas en un plazo de 15 años.

EDF Renewables, anteriormente EDF Energies Nouvelles, está presente en más de 20 países y opera en Colombia desde 2019. Es una empresa energética internacional que desarrolla, construye y opera plantas de generación de energía renovable. Productor líder de energías renovables en Francia y Europa, es filial del grupo francés EDF propiedad en su totalidad del Estado francés.

ATENCIÓN. Otro proyecto de energías renovables que se retira de Colombia, esta vez de capital francés. Los motivos: burocracia y ausencia de definiciones en las reglas claras del marco jurídico.

