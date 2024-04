Duván Zapata y el tradicional equipo latinoamericano que lo quiere sacar de Italia; pagará millones

Si en algún momento se va a hablar de futbolistas colombiano que marcaron diferencia en el fútbol europeo, en esa conversación tiene que estar sí o sí Duván Zapata. El toro, como es apodado, no solo se convirtió en uno de los atacantes más importantes del país hace algunos años, sino que ostenta el récord como el máximo goleador cafetero de la Serie A. Durante más de 15 años ha militado en el fútbol del viejo continente; pero, como todo tiene un fin, parece que a final de temporada podría volver a suelo latinoamericano.

Según lo reveló el periodista italiano Fabrizio Romano, experto en el mercado de fichajes del fútbol europeo, Cruz Azul de México tiene lista una oferta por el delantero colombiano, que en este momento milita para Torino de la liga italiana. El negocio comenzaría con 14 millones de euros, un valor bastante prometedor, pero podría ir aumentando conforme se vayan adelantando las negociaciones. La idea del equipo cementero es fortalecer su línea ofensiva, por lo que quieren un jugador de experiencia.

“EXCL: Cruz Azul mexicano quiere fichar al delantero colombiano Duván Zapata. Propuesta formal lista alrededor de € 14 millones de honorarios” afirmó el comunicador, que no falla a la hora de lanzar “rumores” sobre el mercado de fichajes en el viejo continente.

🚨🇲🇽 EXCL: Mexican side Cruz Azul want to sign Colombian striker Duván Zapata.



Formal proposal ready around €14m fee, up to Torino and player side now as he’s one of the main players for the Italian club.



Decision to follow soon. pic.twitter.com/beYb39mC5F