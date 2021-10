¿Dónde están los leones políticos de Colombia?

Hace más de 30 años gobiernan los mismos nombres en diferentes posiciones políticas. ¿Los leones en Colombia se esfumaron, no existen más líderes?

Por: Fernando Ramírez |

octubre 12, 2021

La historia de Colombia se remonta a una tierra llena de diversidad. Sin embargo, los leones están extintos. Para comprender esto hay que ir unos años atrás…. Hace 30 años, el presidente de Colombia era César Gaviria y en su gabinete había nombres que siguen en la pantalla el día de hoy, por ejemplo, Mauricio Cárdenas, Juan Manuel Santos, Juan Camilo Restrepo, etcétera. Llevamos más de 30 años escuchando los mismos nombres en diferentes gobiernos, como el de Samper, Pastrana, Uribe, Santos y ahora Duque.

¿Los leones en Colombia se esfumaron, no existen más líderes que este tipo de personas?

Llevan gobernando mas de 30 años en diferentes posiciones. ¿El resultado? De acuerdo con la Cepal, Colombia es uno de los países con una tasa de pobreza de las más altas. Este aspecto es muy importante. Colombia va a un ritmo lento, y la pandemia empeoró la situación de muchos colombianos. La brecha social sigue en aumento. Por eso, se puede concluir que la fórmula de estos personajes no ha funcionado. Siguen llenando los titulares todos los días. El salario mínimo de un colombiano es de 256 dólares. Mientras que algunos de estos mismos personajes tienen dinero en cuentas offshore. Ah, pero dicen que son legales y que aportaron la información a la Dian de todos sus bienes.

Estos personajes no piensan en Colombia… Piensan en sus propios intereses, en los de sus familias y allegados, no en el bien común. ¿Los leones en Colombia se desaparecieron y ahora solo tenemos ovejas que siguen fielmente a este tipo de líderes que en más de 30 años han hecho poco? Y ahora tenemos a un pseudo salvador llamado Gustavo Petro, que en su afán de populismos hace lo que sea, inclusive sacar del país al que le dio el dinero en unas bolsas de papel, mismo tipo que lo filmó para poder chantajearlo después... ¿Será que Colombia no tiene otra opción para mejorar el país, que tardaría otros 30 años en salir de la crisis?

Estos personajes deben entender que sus fórmulas y alianzas no funcionaron y lo que hacen es atrasar mucho más a Colombia. Que los leones que están dormidos despierten, que los nuevos líderes despierten y que podamos seguir adelante

P. D.: La infraestructura sigue con retrasos y mal hecha, pero eso es otra historia de la cual les hablaré más adelante.