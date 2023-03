Desde la Majoma hacia la Colombiere: salidas pedagógicas, convivencia ecuménica, social y en valores

Por: José Eliécer Palomino Rojas |

La Institución Educativa María Josefa Marulanda, interesada en mantener vivas y promover las tradiciones de Francisco de Sales y San Juan Bosco, de aquellos espacios que complementan la formación integral para los estudiantes, inició en este 2023 con: las salidas pedagógicas de convivencia ecuménica, social y en valores, programadas durante todo el presente año y asistidas por los directores de cada grupo, en unión con los integrantes del Comité de Pastoral, de la Institución Educativa y de la Parroquia de La Santa Cruz del municipio cejeño colombiano.

Los niveles o grados que dieron inicio a la salida pedagógica convivencia ecuménica, social y en valores, fueron los grados 11°A - 11°B junto con los acompañantes directores de grupo: Paula García, Sandra Carmona, William Buitrago, los capellanes de la institución educativa Juan Fernando y Juan de Dios, pertenecientes a la comunidad de la parroquia de la Santa Cruz del municipio de Las Flores, las bicicletas de La Ceja, Antioquia.

Las salidas pedagógicas desde la I.E. Majoma a la casa espiritual de retiros de la Colombiere y sus alrededores son alternativas de formación integral para los jóvenes estudiantes de la María Josefa Marulanda, porque permiten aportar a los jóvenes espacios de integración, reflexión fuera del contexto cotidiano del aula de clase y de las instalaciones del colegio, al vincular programas de formación del ser integral en estudiante, familia, colegio y sociedad, en medio de diferentes temáticas convivenciales variadas con:

-Trabajos en equipo.

-Emociones.

-Sentido de vida.

-Comunicación.

-Manejo de conflictos

-Sexualidad.

Por otra parte, hay que anotar que la I.E. María Josefa Marulanda, en el municipio cejeño antioqueño colombiano, completa la quinta semana de clase del primer periodo de año escolar 2023, sin la presencia y sin el acompañamiento del nuevo rector o rectora, lo que ha llevado a estudiantes, padres de familias y docentes, a cuestionarse: ¿De qué forma se irá a hacer la entrega de los boletines que corresponde al primer periodo académico del año en curso?, cuando por ausencia y por la falta del nombramiento del nuevo directivo y administrativo, los docentes están registrando las calificaciones en planillas improvisadas con los respectivos listados de los estudiantes matriculados, al igual que las faltas académicas y disciplinarias. El motivo es que la institución educativa no cuenta con la instalación de una nueva plataforma virtual para que los docentes suban las notas, observaciones académicas y comportamentales de los estudiantes, y para que los padres de familias o acudientes puedan visualizar el seguimiento y rendimiento académico de los estudiantes, debido a que la plataforma virtual de "Ciudad Educativa" fue cancelada para que la institución en el 2023 tuviera una nueva.

Ante lo anterior, los docentes no dejan de dar un merecido saludo de bienvenida y de agradecimiento a Raúl Velásquez, quien durante poco tiempo llegó a la I.E. Majoma a desempeñarse como nuevo coordinador de la básica secundaria en la jornada de la tarde, y gracias a su presencia, su carisma, don de gente, enseñanzas y apoyo, la María Josefa no se ha estancado, se ha mantenido a flote y no ha sucumbido ante la falta del rector(a). Gracias al coordinador Raúl, las actividades de salidas pedagógicas, los diferentes proyectos que los docentes gestionan, en medio de su direccionamiento y desarrollo, para bien de la comunidad educativa, se han ido realizando de forma eficaz.

Es de encomendar a Dios, para que Él, que es rico en misericordia, lo ilumine en su tiempo de coordinador académico y disciplinario y lo fortalezca, para que su respuesta ante el padre celestial siga siendo participativa, integradora, transformadora en los proyectos y actos comunitarios, como el acto en el que se integró, el día de la celebración del don de la vida, de los cumpleaños de la maestra Marta Luz Martínez, en unión con el cuerpo de docentes de la básica secundaria.

Sabiduría y éxitos al nuevo coordinador, y felicitaciones en sus cumpleaños, maestra Marta Luz.

¿Cuánto tiempo tendrá que esperar, la I.E. María Josefa Marulanda a que le nombren su nuevo rector(a), cuando la I.E. ha mantenido los primeros puestos en las pruebas Saber Icfes en el municipio cejeño, de la floricultura y de las bicicletas?

Concluyó.Jepardini.

