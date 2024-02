Desde el Pacto Histórico en el Congreso se oponen a proyecto en Gorgona que anunció el Gobierno nacional

Por: German Burgos |

febrero 14, 2024

Luego de que el Gobierno del presidente Gustavo Petro diera vía libre al proyecto militar en la isla Gorgona y que en cabeza de la ministra de Ambiente, Susana Muhamad; el ministro de Defensa, Iván Velásquez; el ministro de Comercio, Germán Umaña; y Luisz Olmedo Martínez, el director de Parques Nacionales se hiciera el anuncio oficial, varios sectores mostraron su inconformismo frente a la iniciativa.

Una de las que se opone es la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Alexandra Vásquez, que desde su cuenta de X (antes conocido como Twitter) hizo un llamado de emergencia a comunidades nacionales e internacionales para que actúen en favor de detenerlo.

La congresista aseguró que este muelle y las obras que se van a construir van a impactar drásticamente tanto el ecosistema propio de la zona como a las comunidades cercanas. Es por ello por lo que citando a la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Uicn) y a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) levantó su voz de protesta frente al megaproyecto.

🚨Llamado de Emergencia por#Gorgona 🚨

no podemos seguir normalizando un

“Llamado de emergencia por Gorgona. No podemos seguir normalizando un proyecto que va a impactar tan drásticamente el ecosistema y las comunidades que allí se encuentran. Llamado es a organizaciones nacionales e internacionales para detener el proyecto anunciado hoy por el Ministerio de Ambiente, al mismo tiempo que el llamado también lo hago para la Convención del Marco sobre el Cambio Climático #Cop16, que se va a realizar en Bogotá en junio de 2024”, expresó Vásquez.

En el mismo sentido, envió un mensaje recordando que este espacio natural de Colombia es un tesoro natural mundial: “Llamado de emergencia: Gorgona no es un muelle, no es un radar, no es mega turismo, no es un proyecto militar. Es un tesoro mundial”.

A su vez, la parlamentaria del Pacto Histórico compartió la invitación que hizo el Comité Salvemos Gorgona, que citó para el jueves 15 de febrero de 2024 a una reunión nacional en pro de poder hacer gestiones para frenar el proyecto del Gobierno nacional.

“#AlertaRojaPorGorgona Convocamos a la juventud colombiana y sus organizaciones a que #SalvemosGorgona de su inminente destrucción. Hay que cancelar proyecto militar financiado por EE. UU. en nuestra Isla #SOSIslaGorgona ¡Inscríbete para participar!”, detalló el anuncio de la organización medioambiental.

Finalmente, el Comité direccionó su activismo a los consejeros de juventud y a las plataformas, organizaciones y jóvenes de todo el territorio nacional.

Alexandra Vásquez se ha caracterizado por ser una defensora del medioambiente. En la actualidad se encuentra liderando la lucha por detener dos proyectos energéticos en Soacha, Cundinamarca, que afectarían directamente el bosque de niebla, un espacio natural importante del sector.

Las obras que amenazan este entorno son la línea de transmisión La Virginia Nueva-Esperanza 500 Kv y el proyecto Upme 01 - 2013 Sogamoso, los cuales ponen en riesgo al perezoso de dos garras, una especie endémica, y a especies únicas de flora como el roble colombiano o andino (Quercus humboldtii), que es rico en epífitas con 17 especies identificadas y cuenta con una notable presencia de helechos (Pleopeltis macrocarpa) y diversas especies de bromelias (Bromeliaceae).