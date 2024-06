Descubiendo el agua tibia: “La importancia de la salud mental en las sociedades”

Por: Hernando Copete Ortiz |

junio 05, 2024

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

En el lenguaje, nuestro, colombiano, tenemos frases que en su significado quieren dar a entender que la indagación, reflexión, abordamiento sobre algo conocido, vivencial, es muy obvio. Otros le llaman verdad de “Perogrullo”, personaje caracterizado por decir obviedades.

En este sentido, estamos descubriendo el agua tibia, al querer evidenciar la necesidad de la salud mental, como factor fundamental y esencial en la calidad de vida del ser humano y por supuesto de una sociedad homeostática[1].

..Publicidad..

¿Qué estamos viendo en estos días? (2024). Además de celebrar el día de la madre, se adelantó un foro de salud mental, en el recinto del Senado de la República (23 mayo), direccionado o coordinado por Carlos Julio González Villa (senado) y Olga Lucia Velásquez Nieto (cámara). A lo anterior se suma la conferencia titulada “Cómo superar la polarización toxica” dictada por Peter Thomas Coleman, invitado por caracol televisión (21 mayo).

...Publicidad...

En cuanto al tema de la salud mental, en el Senado, donde participaron más de 15 ponentes provenientes de diferentes organizaciones académicas, organizacionales y de profesionales, se manifestó que existe una serie de problemas, que afectan la salud mental y que estamos “sobrediagnosticados”.

....Publicidad....

Estas problemáticas son (le he agregado otras): suicidios, homicidios, violencia intrafamiliar, feminicidios, deserción escolar, matoneo escolar, consumo de estupefacientes, depresión, baja autoestima, alcoholismo, aislamiento social, paranoia social, abuso de menores, déficit de atención, esquizofrenia, ansiedad, indefensión, alteración de los estados de ánimo, angustia, desesperanza aprendida, alteración del sueño, alteración alimentaria, mutismo, fobias, pánico, estrés, etc.

Por otro lado, para ir entendiendo más sobre el tema, el trastorno mental es la alteración de los procesos cognitivo, emocional, fisiológico o del comportamiento del ser humano. Al respecto se deben tener en cuenta elementos claves como son la gravedad del síntoma, el sufrimiento, los riesgos, su afectación (discapacidades[2]), cobertura y cantidad de afectados. Todo esto se debe mirar desde lo personal, familiar, social, comunitario y político (sociedades tóxicas).

En lo referente a la conferencia de Peter Thomas Coleman, quien habla de la polarización, expresa que la polarización es un fenómeno natural y que se identifica por estar estructurado, por dos (2) polos que se atraen o repelen. En otras palabras, es una visión dicotómica de la realidad, donde su tendencia es dividir, separar conceptos, opiniones, fomentando la confrontación.

Me sorprendí, cuando vi y escuché a personajes como: Alejandro Gaviria Uribe, Efraín José Cepeda Sarabia, Margarita Leonor Cabello Blanco, María Emma Mejía Vélez, Sergio Fajardo Valderrama, entre otros; que no critican, ni dialogan, sino que se la pasan censurando y dañando la imagen personal (personalidad), familiar y no evidenciando los resultados, buenos o malos, de los planes, programas, proyectos de gobierno (son predictores sin un conocimiento fundamentado).

Como ellos, existen otras personalidades, naturales como jurídicas que fomentan la polarización, en las redes sociales, medios de comunicación (reclutadores de conciencias[3]). Estos falsos lideres, se centran en sembrar odios, temores, amenazas, desesperanza aprendida, indefensión, síndrome de queca[4], depreciación del otro, etc. Quieren indoctrinar a la población obligándolos a tomar posiciones y no ver los intereses (deseos, preocupaciones, temores, soluciones) que los afectan en común, frente a las problemáticas. En el trasfondo se encuentra el poder sobre, por encima del poder para. Quieren insertan en las mentes la frase: “estás conmigo o estás contra mí”. Es decir, para ellos no existe una tercera posición.

Integrando la información a esta altura, lo que quiero es que veamos, que la salud mental y los contextos donde se debe garantizar; en estos espacios o escenarios, los conflictos, no se deben polarizar (separar, confrontar), sino tratarlos desde la dialéctica, para obtener una comprensión más amplia de la realidad (integrar, sintetizar, unificar)

Con la dialéctica o ley de los contrarios, los opuestos, no se ven irreconciliables, sino interconectados y en constante interacción. Son en última instancia una unidad, donde se integra las diferentes perspectivas y visión de la realidad. No es una visión unilateral.

Desde la estadística es tener en cuenta una medida de tendencia central (media, mediana, moda), que permite identificar las tendencias cuantitativas como cualitativas de los fenómenos sociales. Otra visión desde la filosofía Boyacense (mi abuelita lo decía) es colocar la vela, ni tan cerca que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre.

Argumentando lo dicho, miremos lo que dijo Heráclito (filósofo presocrático): “Todo fluye, somos y no somos”. En otras palabras, en la vida nada es permanente, lo que de hecho nos lleva a deducir que la vida es un continuo cambio. Para este filósofo esa movilidad de nacimiento y destrucción es simplemente una estructura de contrarios.

En términos generales frente a la concepción de mundo, que tenemos cada uno de nosotros, existen juicios opuestos y que se enfrentan. Lo que para uno es verdad, para el otro es una falsedad, y como diría una reina, y de la misma forma, al contrario.

Ejemplos de lo anterior, lo encontramos en el libro “Introducción al materialismo dialectico” de August Thalheimer. El día y la noche (luz, oscuridad), partes del día (24 horas); el hombre y la mujer, estructuran la humanidad y superación de lo individual, en la familia.

La armonía o harmonía, en música, es la técnica que se utiliza para enlazar acordes, y existe gracias a las notas altas y sus contrarias, las notas bajas.

Continuemos. Lo divino se opone a lo humano, lo inmortal a lo mortal, la guerra a la paz, el hambre a la saciedad, la ignorancia al conocimiento, los esclavos (subordinación) a la libertad, etc.

La polarización, lo que hace es identificar los conflictos como un enfrentamiento de posiciones y no de intereses. Es ver los intereses particulares o personales por encima de los intereses sociales o colectivos, es imponer el poder sobre y no el poder para. Es una mirada hacia sí mismo (ególatra). Pero cuando uno hace una mirada más allá de la nariz, lo que nos lleva es hacer una contemplación a la actividad humana, pero en su totalidad, en sus múltiples dimensiones y tiempos; por las cuales, no en todas ellas caminaremos. Y como decía Freud en su libro El porvenir de una ilusión: “Y cuando menos sabemos del pasado y del presente, tanto más inseguro habrá de ser nuestro juicio sobre el porvenir”

Sintetizando, la relación entre el contexto social y los conflictos de todo orden, de manera analógica, los podemos comparar con la existencia o no de nuestros animales. Su vida o desaparición se debe, a su contorno, espacio de vida, contexto, en otras palabras, su vida se la deben a la salud de los ecosistemas.

Pero démosle una mirada, que debería ser parecida a la que no le hemos dado al ecosistema humano (mirada de los antropólogos ecológicos[5]). Nuestros animales, especies están desapareciendo debido a los cambios en el uso de la tierra, glaciaciones, deforestación, erupciones volcánicas, contaminación, cambio climático, casería ilegal, destrucción de sus hábitats naturales, etc.

Referente a la sana convivencia humana, en términos de calidad de vida y salud mental, los contextos sociales que dañan y pueden ir llevando a su extinción son: el desempleo en jóvenes; en el adulto mayor la no accesibilidad al trabajo o no tienen pensión, corrupción en todas sus modalidades, pobreza, injusticia, familias disfuncionales, familias integradas con miembros con discapacidad, desnutrición, discriminación, ausencia de oportunidades, indisciplina social, acoso laboral, sobrecarga laboral, traslados injustificados, odios, venganzas, trato diferencial, violencias de todo orden, inseguridad, maltrato, deserción escolar, degradación de los resultados laborales, entorpecimiento laboral, aislamiento, desprestigio, desconocimiento de las competencias profesionales, consumo de sustancias psicoactivas, privación de los servicios públicos, guerras, desplazamientos, nepotismo, discriminación, desplazamientos, etc.

Otra visión sobre salud mental y que se complementa, con lo visto, es el concepto de trauma[6] psicosocial, de Ignacio Martín-Baró (psicólogo, filósofo y sacerdote jesuita). Este personaje hace referencia a las consecuencias de orden psicológico originadas de las experiencias sociales traumáticas. Yo añadiría que estas experiencias son las vividas en escenarios sociales, políticos, laborales, culturales y ambientales, que se caracterizan por los conflictos.

En otras palabras, por el enfrentamiento de pensamientos, visones, sentires, o representaciones sociales, que se materializan en violencia, represión, desigualdad, discriminación, injusticia, sistemas económicos injustos, colapso en los ecosistemas, (minería ilegal, deforestación, contaminación del suelo, ganadería, fumigaciones con plaguicidas, pandemias, etc.), conflictos sociales (guerras, combates, armas biológicas, desplazamientos, migraciones…), etc.

Este tipo de lesión o discapacidad, física, psicológica, social, no solamente afecta de forma individual, sino también de manera colectiva, tornándose como un catalizador, que altera la identidad, la cohesión social, la cultura y las diferentes acciones dinámicas y relaciones comunitarias, sociales.

La forma de combatir esta problemática según Martin-Baró y estoy de acuerdo con él, sin olvidar la dialéctica, en estos escenarios, es mediante la búsqueda de la justicia, la solidaridad, organización comunitaria y la resistencia colectiva, apuntando a la reconstrucción de comunidades más sociables y saludables.

El concepto de conflicto se puede entender de diferentes maneras dependiendo del ámbito en el que se analice. A continuación, se exploran las distintas perspectivas del conflicto desde lo psicológico, social y político:

Desde una perspectiva psicológica:

Conflicto intrapersonal: Son los conflictos internos que experimenta una persona, como el enfrentamiento de estados emocionales, dilemas morales, disonancia cognoscitiva, autoculpa, enfrentamientos a normas sociales, etc.

Conflicto interpersonal: Se refiere a las tensiones, que se presentan entre dos (2) o más sujetos por discrepancias, desacuerdos, incompatibilidades en la resolución de problemas. Puede surgir debido a diferencias culturales, de creencias, valores, necesidades, expectativas, poder, metas o ideologías.

Desde una perspectiva social:

Conflicto intergrupal: Conflicto que incluye temas de orden étnico, religioso, político o cultural, que surgen por la competencia por recursos, medios, lucha de clases, discriminación, exclusión social, poder o reconocimiento social.

Conflicto Intragrupal: Son problemáticas que se presentan en orden estructural o funcional del grupo u organización, bien por formas de liderazgo, cambio de ideología, formas o tipos de comunicación, violencia física, competitividad, envidias, privilegios, desacuerdos, etc.

Desde una perspectiva política:

Conflicto de intereses: Los conflictos surgen por las divergencias en intereses entre individuos, grupos o instituciones, en los cuales se involucra las competencias por el poder, distribución de recursos, toma de decisiones o la ideología.

Conflictos internacionales: Son los conflictos que se presentan o registran entre naciones o estados, que pueden estar motivados por disputas territoriales, escasez de recursos, factores económicos (control de medios de producción), ideologías o de seguridad (migraciones, invasiones).

En resumen, el concepto de conflicto abarca una amplia gama de situaciones en las que hay discrepancias, tensiones, diferencias, desacuerdos o luchas entre individuos, grupos o entidades en los ámbitos psicológico, social y político. Cada enfoque ofrece una perspectiva única para comprender, enfocar, manejar y dar tratamiento a los conflictos que surgen en sus diferentes contextos.

En conclusión:

En el foro se hizo uso de información estadística, obtenida de la encuesta nacional de salud mental del año 2015. Se mostro que lo que se busca es atender directamente estas problemáticas, es decir de manera reactiva. Para ello vienen elaborando programas por entidad u organización. En cuanto al punto anterior, las intervenciones se deben hacer con las personas directamente afectadas incluyendo a sus familias, gobierno y grupos sociales como redes de apoyo. No se presentaron estudios de salud mental, asociados o correlacionados con los contextos donde se generan esas problemáticas. A manera de recomendación, sería muy bueno, que en las diferentes instituciones se manejen los criterios diagnósticos establecidos en el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales (DSM-V) de la American Psychological Association (APA), y de hecho con ello se podrá visibilizar los problemas mentales por contexto: territorialidad, entidad, organización (publica, privada). Es igualmente importante determinar cómo está la salud mental en las organizaciones criminales, estudios que se pueden adelantar al interior de las penitenciarias. Se deduce de todo lo anterior, que los conflictos, enfrentamientos, polarizaciones, antagonismos, visones de vida; su forma de superar, esta situación, es con una buena escucha activa; entender los puntos en común, como motivaciones, emociones, valores, metas; elaborar un dialogo constructivo y colaborativo; evitar las generalizaciones (estereotipos), buscar soluciones comunes, que beneficie a ambas partes y todo ello dentro de un contexto de tolerancia, empatía y respeto. Lo anterior debe apuntar a la reconstrucción de contextos más saludables. Construcción del Paraíso Terrenal. El contexto es el que da vida o la acaba. La responsabilidad de todos nosotros está en dar solución a las problemáticas, conflictos, que se presentan en todos los contextos de vida, para que sean más saludables y menos tóxicos como son: el cultural, el familiar, el académico, el laboral, el político, el comercial y los sociales (comportamientos en las vías, espacios públicos, plazas, jardines, parques, coliseos, centros deportivos, propiedad horizontal, restaurantes, bares, juntas de acción comunal, ancianatos, etc.)

[1] Relación entre el funcionamiento de los organismos biológicos y las estructuras sociales. Es el balance y la estabilidad en aspectos sociales, económicos, ambientales, políticos, facilitando la adaptación y resiliencia a los cambios

[2] Desequilibrios en escenarios como el familiar, escolar, laboral, social, comunitario, político, etc., causados por razones intelectuales, de comunicación verbal-auditiva (lenguaje), discapacidades, cognitivas, emocionales, etc.

[3] Viene a ser de una u otra forma los ojos, la percepción y conciencia colectiva (razonamiento social). Estos medios deben manejar los contenidos no de forma emocional, buscando odios, diferencias, en última instancia lo que buscan es dividir a las personas (estás conmigo o contra mi).

[4] QueCa, Que Carajo, mientras yo no sea el afectado, que los demás se jodan.

[5] Miran factores como los económicos, organización y estructuras sociopolíticas, aspectos psicológicos, estructuras espaciales (físicas) y la interacción, relaciones y transacciones con su entorno.

[6] Herida duradera