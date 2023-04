En los últimos días, desde China se supo la noticia de que se dejaron convencer por el talento de Orlando Berrío, el jugador colombiano que fue campeón de la Libertadores con Atlético Nacional. Después de terminar su contrato con Rionegro Águilas, el extremo quedó como agente libre y fue contactado por el Qingdao West Coast FC, de la segunda división china, equipo que lo convenció para hacer parte de la plantilla y llegar como toda una estrella.

Qingdao West Coast's official video unveiling the 15 signings leading up to the season kickoff - backed by local government, the CL1 team is a favorite to win promotion to CSL this season as well as a favorite to win the football Academy award. pic.twitter.com/TkYjCQ9mLB

— China Sports Vision 2050 (@CSV2050) April 18, 2023