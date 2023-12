La joya escondida de Cundinamarca a dos horas de Bogotá que parece sacada de una película

.Publicidad.

Viajar a fin de año es una costumbre de muchas familias para iniciar con pie derecho, pero la economía colombiana no está en un buen momento y muchos no van a poder hacerlo en esta ocasión. No obstante, existe una opción viable para ir a ‘pueblear’ un fin de semana y pasear sin gastar tanto dinero. En el departamento de Cundinamarca, existe una joya escondida, un pueblo poco conocido que parece de película, su nombre es Cucunubá y está a tan solo dos horas de Bogotá.

Allá se pueden hacer varias actividades en familia como recorrer el pueblo, visitar la capilla, recorrer la bella laguna y las piedras de Palacios de Oro. Debe conocer también el parque de la familia, el bosque de Cucunubá el cual es un bosque nativo en donde puede hospedarte en cabañas, realizar caminatas y cabalgatas. Además, en Cucunubá se producen y se venden los mejores textiles en lana de oveja criolla y algunas de razas importadas.

Desde Bogotá es fácil llegar, debe tomar la vía Ubaté, son 90 kilómetros desde la capital y después la vía de Zipaquirá. Para hospedarse hay varias opciones de glampings y cabañas, pero también un hotel muy recomendado llamado Casa Bisbal. Finalmente, no puede perderse su gastronomía, restaurantes como La Belle Epoque, Puerta Antigua y en general los cafés y helados fueron recomendaciones de la cuenta @pueblitoscolombianos.

