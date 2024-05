Cuánto ganaba Ornella en la Casa de los Famosos; la última eliminada habría sido una de la peores pagas

.Publicidad.

La Casa de los Famosos se ha convertido en uno de los realities más populares en Colombia. Si bien no tiene el gran rating que se podría esperar, en redes suele ser tendencia por cada cosa que sucede. Claro que mientras el público disfruta con todo lo que pasa, sus participantes no la pasan tan bien que digamos. Basta con ver las declaraciones de algunos de los eliminados para entender el gran reto que significa estar dentro del programa. Claro que esto no es de gratis y cada concursante tiene su respectivo contrato con un jugoso pago. Aunque se dice que Ornella Sierra, la última eliminada, no recibiría tanto dinero como otros compañeros.

Esto sería lo que ganaba Ornella Sierra en La Casa de los Famosos

Ahora son olo 7 los participantes que están concursando por llevarse los 400 millones de pesos. La última eliminada de La Casa de los Famosos, fue la creadora de contenido Ornella Sierra. Fue evidente que, la mujer no esperaba salir del reality, aunque llegó a avanzar bastante en la competencia. Con su salida, hay muchas preguntas respecto a su contato y el dinero que podía llegar a ganar por cada semana dentro del programa. Recordemos que cada participante tiene un acuerdo con el canal. El dinero que reciben es semanal, teniendo presente que su estadía en el reality es semanal.

Esto se convierte en un gran trato para cada participante de La Casa de los Famosos. Sin embargo, el pago que reciban va a depender muchos factores. Duración dentro de la casa, nivel de popularidad y poco más definirían el dinero que recibirían. No es un secreto que Ornella Sierra no era de las concursante más famosas, aunque es muy popular en redes. Ahora bien, según se ha rumorado en internet, el dinero que podría estar recibiendo la eliminada, no sería tanto como uno podría esperar. Al parecer, la mujer habría estado recibiendo por semanas 3 a 8 millones semanalmente.

No es una cifra nada mal, teniendo en cuenta la cantida de semanas que llegó a durar la creadora de contenido en el reality. Claro que estas cifras en ocasiones pueden ser engañosas, Según se dijo en algún momento, Omar Murillo era el mejor pago, recibiendo más de 60 millones. Sin embargo, fue el mismo Omar quien aseguró que la cifra no era cierta y era muy lejada al verdader acuerdo.

