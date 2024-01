¿Cuántas cirugías tiene encima Juan Pablo Urrego? el protagonista de Rigo lo confesó

.Publicidad.

La novela de Rigo se ha convertido en un tremendo éxito en la televisión, plataforma e incluso redes sociales. En las diferentes cuentas del canal RCN se suelen ver publicaciones relacionadas con esta producción. Es normal partes de capítulos, preguntas a los protagonistas o un día de un actor en este contenido. Gracias a estas publicaciones se ha podido conocer más sobre la vida del ciclista y más sobre la vida del elenco de la producción. Dentro de estos videos destaca una serie de preguntas que le hicieron al protagonista de la novela. ¿Juan pablo Urrego tiene alguna cirugía o es puro cuento?

Juan Pablo Urrego, protagonista de la novela de Rigo confesó si tiene alguna cirugía

Hoy en día, Juan Pablo Urrego es uno de los actores más aclamados y queridos en el país. Su papel como protagonista en la novela de Rigo, ha hecho que todos se enamoren de él. Y como no, si el paisa le ha dado un toque único a su papel y ha interpretado de manera única al ciclista. Es por esto mismo que muchas personas quieren saber mucho más sobre su vida lejos de la televisión. Hay quienes quieren conocer sobre su historia, su actual relación y aún mucho más. Pero RCN se dio a la tarea de responder una pregunta muy curiosa respecto a este actor. La respuesta sorprendería a más de uno.

Todo ocurrió por medio de una dinámica que hoy en día es muy popular en diferentes redes sociales. Fue por medio de este video que se pudo conocer si el actor quiere ser padre o no y otro tipo de preguntas. Pero sin duda alguna, hubo una que logró llamar la atención de aquellos que vieron el video. El actor confesó si ha pasado por el quirófano para hacerse algún retoque estético. Según contestó el protagonista de la novela de Rigo, no se ha realizado ni una cirugía en su cuerpo. Además añadió que tampoco está entre sus planes hacerse algún retoque.

Y es que, es muy normal que uno que otro actor se haga algún retoque estético. Esto en ocasiones lo hacen para verse mejor frente a las pantallas. Pero este no es el caso de Juan Pablo Urrego, quien no se ha realizado y no se hará ninguna cirugía estética.

