Cuáles son las marcas colombianas que han logrado conquistar otros países

Muchas de las personas que han decidido instalarse en otros países ya sea por oportunidades laborales, educativas o para conocer otras culturas, suelen expresar cuanto extrañan algunas marcas colombianas como el Chocorramo, el Bon bon bum y otras. Le contamos cuáles son esas empresas que han logrado traspasar las fronteras.

Estaba comiendo un chocorramo lo más de feliz y normal y me encuentra un compatriota🇨🇴

Me dice

- Parce - Quien por aquí me diría así, pensé

Lo miro y me dice sonriendo

-¿Dónde compraste el chocorramo?

- No, lo traje desde Colombia lo siento

- Tranquilo, disfruta, lo extraño

🥺