Si envía dinero por error a través de Nequi haga esto para recuperarlo

Las billeteras digitales son tan populares en la actualidad que la mayoría de personas tienen alguna adicional a sus cuentas bancarias. Además, la facilidad que brindan para recibir y consignar dinero a otros bancos desde el celular es un plus. Aunque tiene sus inconvenientes también, por eso le contamos cómo recuperar plata en Nequi.

A inicios de este año, Nequi llegó a 15.000 usuarios. Superándose de forma impresionante, pues en 2018 tenían solo 816.000. No obstante tiene algunos contras, el más importante es que si usted pone mal los datos al digitar y le envía el dinero a la persona equivocada este es muy difícil de recuperar. Aunque la app siempre le recuerda al usuario verificar los datos antes de proceder, muchas veces el error es difícil de detectar y no hay vuelta atrás porque las personas no suelen devolver el dinero.

Aunque se cree que no hay forma de que Nequi ayude en estos casos en realidad sí puede hacerlo. Según la empresa, la solución de este inconveniente depende de la buena intención de la persona a la que le llegó el dinero por error: “Te recordamos que la devolución del dinero no está en nuestras manos y dependerá de la buena fe de quien recibió dicha plata. Ten en cuenta que, por normas de protección de datos debemos proteger la identidad de ambas partes".

La solución que ofrece la empresa es muy sencilla, debe exponer su caso al correo [email protected], llamar a la línea 300 600 01 00, o presentar los comprobantes de la transacción ante el chat de ayuda. Una vez lo haga la empresa actuará como intermediaria y facilitará el contacto con la persona para comentarle sobre el error y preguntarle si desea devolver el dinero.

