Cómo logró Luz Mary Guerrero convertirse en la poderosa dueña de Servientrega 

.Publicidad.

No tenía 21 años aún cuando Jesús Guerrero se propuso buscar un socio para crear una empresa de mensajería que luego bautizaría Servientrega. Sus hermanos Pury, Carlos y Luz Mary no el creyeron. Se la jugó solo. Renunció a su trabajo en Trasportes Mesagros , donde habia apendido todo y se puso manos a la obra. Empezó con un envío a Buenaventura. Personalmente repartía los envíos. Cinco años después su hermana Luz Mary decidió acompañarlo en el empeño, asi como Julio Roberto Moreno el propietario de , propietario de transportes El Proveedor. En 1982 conformaron la empresa, todos con un 33% y Luz Mary se dedicaría de tiempo completo. No pasó mucho tiempo antes de que su socio moreno decidiera venderle su participación a los hermanos Guerrero que quedaron ambos con el 50%.

El ascenso de Luz Mary Gurrero en la empresa

En diez años pasaron de tener un Renault 4 a tener treinta carros para el reparto de mercancía y 200 empleados. El negocio iba de viento en popa y se vincularon los otros cuatro hermanos. Fue entonces cuando el patriarca de la familia, don Concepción Guerrero, reunió a Jesús y a Luz Mary y les pidió que le dieran participación formal en la empresa a los demás hermanos. Jesús Guerrero aceptó cederlo cinco puntos a Eugenio, mientras Luz Dary, lo haría, a regañadientes a su hermana Rosa. Pero terminó haciéndose la loca.

-Publicidad.-

Esa fue su jugada maestra para lograr quedar con la mayoría: Jesus cumplió y quedó con el 45%, su hermano Eugenio con el 5% y Luz Mary Guerrero quedó como socia mayoritaria con el 50 % de Servientrega.

Los hermanos Guerrero pasaron de tener un Renault 4 a dos aviones de Carga y más de 2200 vehículos.

Publicidad.

El crecimiento de la empresa se volvió imparable. Edicificios propios y múltiples centros de soluciones. La pequeña mayoría lograda de manera no muy transparente por Luz Mary le dio licencia para actuar adminsitrativamente en Servientrega: desplazó de la presidencia a su hermano Jesús, el creador de la compañía y descabezó de sus cargos al resto de su hermanos. Comenzaba a reinar.

Nace Efecty: una idea genial

La gota que rebosó la copa fue la decisión de despedir a su hermana María Eugenia Guerrero de la presidencia de Efecty, que había nacido en 1998 cuando los hermanos advirtieron que la gente empezaba a enviar dinero en los sobres y paquetes que pasaban por su compañía.

Montaron una nueva unidad de negocio para ocuparse de los giros y las remesas a nivel nacional. Una brillante idea empresarial que los disparó aún más. Las cifras rondaban los $400 mil millones y abrieron la posibilidad de que toda la familia tuviera participación: a Maria Eugenia le dieron el 5% y la presidencia; a Pury, la hermana más querida de ‘El Chino’, el 7%; a Carlos el 5%; y a Rosa otro 5%. Por lo tanto, Luz Mary y Jesús se repartieron el 78% restante, quedando cada uno con acciones iguales del 39 %.

Efecty nació como solución a los encomiendas en dinero que la gente incluia en los envíos.

Luz Mery siguió para adelante sin respetar acuerdos familiares. De buena fe, y en el momento de un impasse económico y para evitar un embargo Jesús puso a nombre de su hermana las acciones de Efecty y cuando quiso recuperarlas, ella se negó. Como se trató de un acuerdo de palabra, suspendió sin argumento, el pago de las utilidades de ka próspera empresa de envíos.

La fractura trascendió los negocios y Luz Mary no volvió a participar de las reuniones familiares. La pelea tomó ribetes judiciales al punto de intentar atravesársele a la nueva empresa de Jesus: RedServi con denuncias en la Super Intendencia de Industria y Comercio y ante el Consejo de Estado. Los lazos de sangre se volvieron asunto del pasado. Desde el 2018 la pelea está al rojo.

Los Panama papers, empieza un nuevo lío judicial para Servientrega

Pero ese no ha sido solo el único frente de conflicto de la dueña de Servientrega. En 2016 estalló el escándalo mundial conocido como los Panama Papers que dejó en evidencia cómo la firma de abogados panameña Mossack Fonseca había ayudado a ocultar la riqueza de ministros, multimillonarios, empresarios y hasta artistas en cuentas bancarias de ese país. Varios empresarios colombianos cayeron. Luz Mary Guerrero no escapó a éste. En el caso colombiano, la Fiscalía abrió varias líneas de investigación que incluyó un expediente en contra de directivos de Efecty y Servientrega sobre presunto enriquecimiento ilícito, fraude procesal, concierto para delinquir y lavado de activos en paraísos fiscales.

Este 30 de junio un juez especializado en Bogotá falló en favor de Luz Mary Guerrero y a cuatro de sus colaboradores que la Fiscalía había acusado. La absolvió de toda culpa con lo cual la dura de Servientrega y Efecty seguirá mandado olímpica mientras su hermano Jesús, el fundador de la empresa hace más de cuarenta años a la espera que le reconozco sus derechos.

| Ver también: Inter Rapidísimo le pisa los talones a Servientrega