Cómo lograr que su gato no se orine por fuera del arenero

Aunque desde las edades más tempranas se debe acostumbrar a los gatos a hacer sus necesidades en el arenero, en algunas ocasiones pueden orinar fuera de él, lo que enoja y confunde a sus cuidadores. Pero debe tener en cuenta que existen varias razones que no siempre son culpa del felino, si no está esterilizado es normal que lo haga para marcar territorio en las edades tempranas. Otra razón es que puede no estar cómodo con su arenero, por ejemplo, si tiene varios gatos y el lugar es muy pequeño, si les cambio el tipo de arena o incluso si no lo limpia con la frecuencia necesaria.

Por ende, el primer paso es conseguir un arenero lo suficientemente grande, mantenerlo limpio y por supuesto con buena cantidad de arena en lo posible sin olores artificiales. Por otro lado, si está haciendo un marcaje, puede esterilizarlo y evitará que lo haga. Pero en caso de que este esterilizado y su arena en orden, puede llevarlo al veterinario para saber porque se orina afuera. Ya que también es síntoma de enfermedades.

Según la página experta en mascotas Santévet, existen varios trucos que lo ayudarán a que su gato deje este mal hábito, en caso de que no sea algo médico. No limpies las áreas sucias con cloro. Tiene un poder atrayente sobre los gatos. En su lugar puede utilizar vinagre blanco y agua con gas que además de quitar el olor los repele.

Pero otro consejo que puede servir es utilizar un difusor de feromona natural, si lo conecta en la habitación donde su gato pasa más tiempo será muy eficaz para reducir las micciones inadecuadas en el 90% de los casos y sus efectos son casi inmediatos. Funcionan tan bien porque los felinos utilizan feromonas para ubicarse en su entorno y se frotan para difundir señales de bienestar. Las feromonas naturales reproducen estas propiedades calmantes, pero consulte a su veterinario antes de hacerlo.

