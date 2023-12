Cómo hizo Orlando Ávila para convertirse en el zar de las anchetas en Bogotá

.Publicidad.

Aquellas historias de superación personal donde los emprendedores terminan creando una gran empresa y volviéndose millonarios parece inalcanzable para la mayoría, incluso, termina siendo más algo increíble que le pasa a muy pocas personas. Pero por increíble que parezca, cada día existen más casos de este tipo, como el de Orlando Ávila, el ‘Rey de las Anchetas’. Quien pasó de vender empanadas y buñuelos a tener proyecciones de superar los $160.000 millones en facturación este año, de los cuales aproximadamente $50.000 millones provendrían del segmento de las anchetas navideñas.

Para una entrevista con Forbes Colombia, Orlando Ávila, contó cómo inició su próspero negocio. Todo surgio por el encuentro con un coronel que se convertiría en el impulsor de su sueño. Ávila, que no tenía dinero para cubrir el pedido y pidió un adelanto. No solo logró con creces la entrega de 1.500 anchetas, si no que con el pago abrió el Registro Único de Proponentes (RUP) para iniciarse en contrataciones con el Estado.

Al finalizar su primer año, Ávila acumuló más de 300 licitaciones, en el segundo año pudo lanzar al mercado su marca de alimentos Xoe, que acompañaría las anchetas. Esta fue otra de sus ideas exitosas, pues cuando ya llevaba tres años tenía más productos propios como ponqué, arequipe, salsa de tomate y salsa mayonesa. Para el cuarto año, ya no eran 5 productos de marca Xoe, sino 17.

Su negocio iba cuesta arriba y superando cualquier idea que Orlando se hubiese hecho. Firmó más de 1.500 licitaciones. Sin embargo, estaba por venir lo mejor, contrario a lo que le pasó a muchos, su éxito superó los límites durante la pandemia. Esto se debe a que se enfocó en el manejo de alimentos, sobre todo de personas que tenían contextos complicados como las cárceles. Así entablo negocios con entidades como el Ministerio del Interior, la Presidencia y la Alcaldía Mayor: “entregamos más de 150.000 mercados durante la pandemia. Fue un crecimiento abismal de 200%”, contó a Forbes.

En 2022 entregaron más de 240.000 anchetas al Ejército Nacional. “Éramos un David contra un Goliat: una empresa pequeña contra Nutresa, una multinacional. Y cumplimos sin un solo reclamo”. No solo pasó de vender empanadas a ser líder de su Grupo Empresarial Shalom, si no a volverlo un récord personal.

Una de las cosas que más ha impulsado su vida y su negocios, es nada más y nada menos que su fe y sus creencias. Ávila es un hombre profundamente religioso y cada domingo no falta a misa. Es más, cada vez que habla de su recorrido, de su éxito y de sus ideas, agradece a Dios y le da el crédito. Para él lo bonito de hacer anchetas es la navidad, compartirla con la familia y sobre todo, entregar felicidad.

Para esta temporada de fin de año, el ahora empresario ‘rey de las anchetas’ espera un crecimiento en ventas superior al 500%. La proyección se debe a que abrió nuevos puntos físicos en zonas estratégicas en Bogotá con una inversión de $20 mil millones pues, “Los sueños son alcanzables cuando creemos en ellos, con persistencia, insistencia y disciplina” afirmó orgulloso y esperanzado de todo lo que ha logrado. Demostrando al mundo que este tipo de historias son cada día más comunes y que solo basta intentarlo pues muchos sueños no se cumplen porque solo se quedan en la mente del soñador.

