Cuando Piter Albeiro llegó a Estados Unidos, identificó dos grandes problemas: La movilidad, que todo colombiano que conozca Miami sabe que no está pensada para peatones sino para personas con auto propio y el mal servicio de muchas compañías, que se mezclan con otras empresas buenas y hacen que sea difícil identificar cuál es la mejor forma de alquilar un carro sin ser estafado.

Para que se entienda mejor, hay trayectos de 50 cuadras en Miami que pueden tardar hasta hora y media, porque la única forma de hacerlos es tomando dos o tres rutas de bus diferentes (y esperando cada uno de ellos, con un servicio de Google Maps que también tiene muchas fallas). Resumiendo, para movilizarse en Miami es fundamental tener –o alquilar– un carro.

Así que en 2016, abrió una bodega en la zona de El Doral, un suburbio cercano a Miami que no pertenece a la capital de la Florida pero sí hace parte de un área urbana un poco mayor llamada Miami Dade, y con el asesoramiento de un empresario colombiano comenzó a construir su sueño.

Lo llamó ‘Super Nice Rent A Car’, que significa algo así como: El superchévere rentadero de autos y lo ató a su marca como influencer y comediante para que, según él explica, la gente sintiera confianza y supiera que no había riesgo de estafa.

Al principio no ganó mucha plata, pero él dice que tenía claro que era el momento de cultivar clientes y no tanto de lucrar con ellos. Los gringos, que suelen desechar los negocios que no producen, no lo entendían. Él insistía en que las personas eran importantes y que tenía convicción en lo que estaba haciendo.

Pero en el fondo, Alejandro Leiva (que es el nombre real de Piter Albeiro) no tenía idea siquiera de si el negocio era rentable y mucho menos cuáles eran las mejores y peores temporadas para alquilar autos. Aunque sí hizo una conclusión sencilla, que por lo general suele ser acertada: Si hay tanta gente metida en esta vaina, es que acá hay plata.

Así fue como incursionó en un mercado que en Estados Unidos está saturadísimo y, contra todo pronóstico, la rompió.

A raíz de investigaciones judiciales que conectaron a otro comediante colombiano conocido como Carroloco con la organización delincuencial ‘El Clan del Golfo’, una influencer y activista petrista se preguntó si el origen de los bienes de Piter Albeiro eran legales.

Él contestó pidiendo públicamente los datos personales de la activista con intención de denunciarla ante la Fiscalía, pero a raíz de este anunció en redes sociales empezaron a matonear a la mujer, quien posteriormente denunció estar dejando el país por amenazas de muerte.

Otra de las personas que se pronunció fue Camilo Pardo de Fucks News, quien inicialmente no refirió que su trino fuera para cuestionar las posesiones de Piter Albeiro, pero luego sí se burló en uno de sus shows del hecho de que él haya lanzado una indirecta y el comediante Alejandro Leiva se hubiera sentido referido.

Lo anterior lo mencionó, porque fue precisamente Piter Albeiro quien le dio retuit al mensaje de Camilo Pardo, expresando que no había nada de sucio en el origen de sus bienes, sino que el éxito a veces tomaba tiempo.

Fucks News, el famoso programa de YouTube de Camilo Pardo acaba de terminar giras en Australia y Estados Unidos, las que deben haberle dejado varios millones en sus cuentas bancarías. Aún así, Pardo aclaró que el dinero no le alcanzaría para comprar propiedades como las que tienen sus colegas.

En el trino de la influencer petrista, el que desató toda esta polémica, se hacía referencia al yate y a los autos de lujo que Piter Albeiro ha mostrado a través de sus redes sociales.