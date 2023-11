¿Cómo es eso de "Dios no existe, deje de preocuparse"?

Hagamos unas aclaraciones y precisiones necesarias acerca del libro “Manual de Ateología: 16 personalidades colombianas explican por qué no creen en Dios"

Por: Hernando Copete Ortiz |

noviembre 30, 2023

Inicialmente debemos ver y entender la diferencia entre fe y opinión. La fe es la creencia que tiene el ser humano sobre algo que no se puede demostrar, evidenciar o materializar científicamente. Las opiniones pueden surgir de dos (2) perspectivas; una que se llama juicios subjetivos, que se basan en las vivencias, experiencias personales, preferencias personales, supuestos, sentimientos; y otra es el juicio objetivo, que se sustenta expresamente de la realidad, hechos observables, verificables, confiables.

Las opiniones y actitudes se forman, modifican o cambian como respuesta a la percepción de la realidad.

La información que se obtiene de ella, a través de nuestros sentidos (empiría), experiencias y de la influencia, prestigio, coacción de otra persona, grupo o sociedad, se pueden sustentar por las normas de las organizaciones sociales, políticas, religiosas, como de las representaciones sociales, etc.

En consecuencia, enfrentarse a la realidad desde la perspectiva social es sentir miedo a ser juzgados, a que nos visualicen como mentirosos, mitómanos, o a ser rechazados por tener otra visión de vida (exclusión social). A esto lo podríamos llamar polarización de la vida social, en otras palabras, se dice: “estás conmigo o estas, contra mí”. Es decir, no se permite una tercera posición en la cual ni se esta con él, ni contra él.

A propósito de lo dicho anteriormente, me leí el artículo de Felipe Zuleta Lleras, publicado el 25 de noviembre de 2023, en el diario El Espectador de la sección Opinión.

Este caballero, familiar de Alberto Lleras Camargo (abuelo) habla sobre el libro que escribió con otros personajes, el cual me lo leí y se llama “Manual de Ateología”: 16 personalidades colombianas explican por qué no creen en Dios. Su artículo se llama “Dios No existe: ¡Deje de preocuparse!

Por lo leído de su artículo publicado en el espectador la fe le fue negada, pero Viviane Morales Hoyos (protestante, disidente de la iglesia católica y hoy cristiana), le devolvió la fe.

Bertrand Arthur William Russell (filósofo y matemático), lo llevo a cuestionarse la existencia de Dios. Para mi debería ser la misma Biblia, la que lo debería llevarlo a este cuestionamiento. Pero creo que ahora ella le va a fortalecer su fe.

Soy ateo y pienso que para negar “algo”, uno debe documentarse de ese “algo”. Le pediría que leyera el salmo 115, sus artículos 4 al 8, para que sepa a dónde va ir a parar y adicionalmente leer “confesiones ateas: sobre lo que podríamos ser”, artículo publicado en las2orillas.

Continua su escrito y manifiesta que Viviana, le alimento su alma y le recuerdo que el alma es una proyección de la conciencia individual, con una temporalidad infinita.

Alimentando este escrito, le recuerdo a Felipe Zuleta que Viviana se casó y se separó de Carlos Alonso Lucio por dos (2) veces. El Génesis 23:1-6, implícitamente expresa que se debe estar con la pareja hasta la muerte y en Proverbios 18:1, señala qué pasa si se aísla. Todo esto me parece paradójico y sumémosle la pregunta, realmente para él: ¿Los Tiempos de Dios son perfectos?

Igualmente escribe: “Tal vez la única ventaja de la perversa vejez es la madurez, pues a más achaques físicos, más sabiduría”.

Sabiduría no creo. Parece que la está perdiendo, pues los conocimientos se adquieren, como se ha dicho mediante el estudio de la realidad (experimentación). No será esto temor a morir y por ello quiere aferrarse a algo, para descargar todos sus miedos, errores, fracasos, tráfico de influencias, engaños, y en general todos esos tipos de comportamiento de los politiqueros, que supuestamente dan su vida por el pueblo, pero en realidad lo dan por los roscogramas, elites, amistades, etc.

Finaliza su artículo diciendo: “Errar es de humanos”. Forma de justificar la nueva posición religiosa. En este orden de ideas, pues diría entonces, desde la lógica proposicional, entre más yerro más humano soy.

La madre de este señor, según cuenta él, le dijo “deje de creer en estupideces” y se deduce que se fumó la biblia que le regalo la abuela, buen papel para envolver la marihuana. Creo que así lo hizo, también, Antonio Cervantes “Kid Pambele”.

En el Manual de Ateología, señala que cómo puede existir un ser bondadoso que permite “…las hambrunas, la pobreza, las enfermedades mortales, las injusticias sociales, las violaciones de los derechos humanos…”

Continuando con esa posición que tenia de ateo, le quiero recordar las características mediante las cuales identifican a Dios, como la de que es un ser supremo, omnipotente (todo lo puede), omnipresente (se encuentra en todos los lugares: espacio-temporal), omnisciente (tiene conocimiento de todas las cosas reales y posibles, ve el futuro).

En consecuencia Dios no es bondadoso, esa inclinación a hacer el bien, a tener una comunidad sin comportamientos contrarios al amor (este si es Dios), leo en un artículo de César Noragueda, elaborado el 9 de enero de 2022, titulado ¿Quién ha matado más según la Biblia, Dios o Satanás? y publicado en “hipertextual, se puede determinar que en la biblia se pueden identificar masacres como las del Diluvio Universal, las de Sodoma y Gomorra, la de la muerte de los primogénitos egipcios, las de las plagas y hambrunas.

Sin tener en cuenta las masacres mencionadas, Dios fue fuente, no fue omnisciente, de más o menos 135 episodios violentos.

A satanás se le atribuyen 10 muertos, los hijos de Job, siete (7) varones y tres (3) mujeres. Pero estos muertos es una responsabilidad compartida con Dios, por una apuesta, para saber si le seguían adorando o no. (Job 1: 1-19).

Mas masacres podemos verlas en Éxodo 32:26-28 (asesinatos de hermanos y parientes por adorar un becerro de oro); Josué 8:1-25 (Mediante emboscada liquidar a los habitantes de HAI), Reyes 2:23-24 (muerte de 42 niños a través de dos osos por llamar calvo al profeta Eliseo), etc.

Regresando a nuestros tiempos qué podemos decir de las muertes masivas o genocidios. Se tiene una variedad, que olvidamos o no se nos han contado, pues muchos dicen que no debemos ver por el retrovisor (quema de libros). Por ello si se repite, esos actos los evaluamos como nuevos.

Casos se han dado, entre muchos, como el holocausto asiático, la destrucción de Afganistán, la hambruna en China, la conquista del Desierto (argentina), la masacre de Haití, la guerra de castas de Yucatán, el conflicto palestino (vida de Jesús en ese territorio) – israelí, etc.

No debemos olvidar los actos pedofílicos dentro y fuera del clero católico, los feminicidios, y las masacres en Colombia.

Mirando estos actos y tomados de medios abiertos desde 1919 hasta el 2022, suman 132, de los cuales, me permito dar a conocer la de los Sastres, Las Bananeras, las del Líbano, la de los Tinigua, las de Tacueyó, las de San Vicente de Chucurí, las del Salado, las de Mapiripán, las de El Aro, las del Páramo de la Sarna, las de Puerto Leguizamo, etc.

Finalizando les quiero mostrar lo que dijo Charles Haddon Spurgeon: “Príncipe de los Predicadores”

“Solo los tontos creen que la política y religión no se discuten: es por eso que ladrones siguen en el poder y falsos profetas predicando”.

En consecuencia, generar el miedo, tanto en política como en la religión es una estrategia maquiavélica para dominar mentes, para lo cual se hace uso de conceptos como el pecado, el temor, el castigo divino, la auto culpabilidad (pecado original), para ir al cielo se debe sufrir en esta tierra, matemáticamente su inverso es ir al infierno.

En política es generar odios, la desesperanza aprendida, aprendizaje vicario, manipular el racionamiento emocional por encima del racional, y hacer uso de la psicología de las masas, como de los medios de comunicación hablados y escritos.

Maquiavelo sigue vigente con técnicas como, mantener a la gente ignorante en temas políticos y de bienestar social; dividir a la población, supuestamente con ideologías; controlar la información, en tanto que son dueños de ella y en consecuencia se comparte la que ellos saben pueden manipular la opinión pública y por último crear un enemigo común, ejemplo el castrochavismo. (recomiendo leer “El problema de hallar la verdad en tiempos de posverdad”, las2orillas).

Conclusión Dios no existe, pues con su poder de omnisciente, debería ser la fuente de su omnipotencia, para acabar con esas masacres y crear seres humanos, empáticos, llenos de amor, en un espacio o contexto de paz y convivencia social llena de felicidad.