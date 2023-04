Coca, oro, Kalishnikovs y Maduro

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

No son muchos las cosas que unen al ELN, a las Disidencias de las Farc, y al Clan del Golfo, aparte de que los tres están íntimamente atados al narcotráfico, el oro, a los Kalishnikovs, y a la protección de Maduro. Es más, entre los tres grupos se quieren poquito. Un reciente artículo de El País de España, señalaba: “El ELN, cuentan fuentes militares colombianas, está barriendo del mapa a los ex -Farc, que se han refugiado en la sabana para ganar tiempo. El enfrentamiento ocurrió en las veredas El Paisaje, en donde por lo menos 80 combatientes se enfrentaron de noche. La Defensoría confirmó al periódico El Tiempo el enfrentamiento. Sus funcionarios se dirigen al lugar de los hechos, donde algunos testigos dijeron que los disparos duraron varias horas. La disidencia de las Farc -combatientes que no se acogieron al proceso de paz de 2016- en esta zona donde se han producido los combates hace un mes y medio…En muchos casos la violencia alcanza a la población civil. Sin embargo, eso no resuelve el problema de fondo, el qué ocurre si esos grupos siguen combatiendo entre sí, al margen de lo que acuerden con el ejército colombiano.”

Sin coca, y en menor grado el oro, no es muy probable que ningunos de estos tres grupos pueda sobrevivir. No todos están en todos los eslabones de la cadena de valor del narcotráfico. Muchos se especializan es en el cobro de ‘gramaje’, protección y transporte. Otros tienen laboratorios y entregan ya el producto terminado a los carteles mexicanos. Pero todos están untados de droga hasta las cachas. En relación con el oro, extorsionan sin compasión alguna a los mineros artesanales y en ocasiones a las grandes mineras.

Los Kalishnikovs son fusiles que por décadas fuerón la primera opción de ejércitos y grupos guerrilleros en todo el mundo. Como lo señala reciente informe de la BBC, “Incluso hay países en África que incluyen esta arma en su escudo nacional. Su inventor, Mijail Kalashnikov, fue un ex general del ejército soviético y la creó en 1947.” Segun la BBC, “Aunque hace pocos años se dejó de fabricar el modelo original, sus unidades han perdurado hasta la actualidad… Ha demostrado ser eficiente en terrenos tan diferentes como la selva colombiana o el desierto iraquí", le explica a BBC Mundo Gustavo Galarreta, analista español de seguridad y defensa. Una hipótesis es que el AK-47 "empieza a llegar a Colombia por transferencia de los soviéticos a través de Cuba y de toda su red de apoyo hacia grupos revolucionarios. Gran parte de los fusiles fueron traídos desde la Unión Soviética", le dice a BBC Mundo un experto colombiano en armamento de guerra que pidió no ser identificado.”

Finalmente está el apoyo que les brinda Nicolás Maduro y el “Cartel de los Soles” para que estos narcoterroristas utilicen el territorio venezolano como bien les acomode. Los criminales se instalen en el vecino país para establecer centros de entretenimiento, recreación, salud, y esparcimiento. En Venezuela también pueden organizar los envíos de droga en tr’nsito a Europa que viene desde Colombia y recibir los Kalishnikov y la munición. Por supuesto estos servicios que les presta Maduro y el Ejercito de Venezuela no son gratuitos: el peaje que tiene que pagar tanto a los funcionarios del gobierno venezolana como al estamento militar es alto y hace mella considerable en las utilidades de los tres grupos.

Pero en conclusión si bien hay un número importante de aspectos que diferencian al ELN, a las Disidencias de las Farc y al Clan del Golfo, el lazo que los une es sin duda la coca, el oro, los Kalishnikovs y Maduro.