¿Clara Inés, la mejor amiga de Arelys Henao en la novela existió en la vida real? esta es la verdad

Las bionovelas se han convertido en una de las grandes apuestas de los canales nacionales. Dentro de ellas debemos destacar una que actualmente está siendo transmitida por Caracol Televisión. Estamos hablando de Arelys Henao 2: Aún queda mucho por cantar. Esta segunda temporada cuenta parte de la vida de la cantante de música popular paisa, muy querida por la gente. Y es que, la historia de esta artista ha logrado enganchar a un gran número de personas que no se pierden el capítulo. Es por eso que muchos se están preguntando si Clara Inés, mejor amiga de Arelys Henao verdaderamente existe o no.

¿Existió Clara Inés, la mejor amiga de Arelys Henao o solo fue un invento?

Como es bien sabido, para este tipo de novelas, es normal que se invente uno que otro personaje. Esto lo hacen para poder darle algún tipo de plus a las producciones o completar ciertos vacíos. Debido a esto, muchos se han preguntado si un personaje muy querido de la novela de Caracol Televisión, si existió o no. Estamos hablando de Clara Inés, un personaje que es interpretado por la actriz, Victoria Ortiz. Esta mujer, junto a Verónica Orozco, han hecho una gran actuación. Ahora bien, respecto a si existió o no la mejor amiga de Arelys Henao, pues en efecto es un personaje basado en uno real.

Ahora bien, el nombre de esta mujer en la vida real es Martha Lucía Quintero y en efecto hizo parte de la vida de la paisa. Las mujeres se conocieron en el colegio Sabanalarga y su amistad duró por muchos años. La mejor amiga de Arelys Henao también quiso dedicarse al mundo de la música popular. Sin embargo, no logró el reconocimiento que obtuvo su amiga, 'la reina de la música popular'. Lamentablemente, la mujer murió en el año 2018. Un cáncer se la llevó y la cantante no dudó en compartir un mensaje dedicado a ella.

Habrá que ver si en la novela de Caracol Televisión sigue apareciendo este gran personaje o si se narra su partida. Aún así, lo confirmado es que esta mujer estuvo presente en la vida de Arelys Henao y fue muy importante en aquel entonces.

