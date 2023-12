Carta abierta para el sr. Gustavo Petro

Por: Octavio Cruz González |

diciembre 01, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Los abajo firmantes, residentes de la región suroccidental colombiana, efervescente y convulsionada al ser fortín del progresismo social ante las imposiciones económicas impulsadas por un desarrollo materialista, capitalista, personalista, individualista y limitado, dedicado a ignorar las variadas riquezas naturales y humanas que poseemos, quienes por décadas hemos acompañado permanentemente proyectos de justeza social en Colombia, como pensadores libres, críticos y desobedientes, queremos dirigirnos a usted para proponerle cimentar un proyecto de Paz Total basado en acciones qué, de no darse, llevarán al país a transitar por el camino incierto impuesto por las élites qué desde antaño tanto daño han hecho a la nación.

Nuestras sugerencias/propuestas de carácter procedimental son las siguientes:

..Publicidad..

1- Todo propósito transformador debe obligatoriamente poseer un medio de comunicación que se concentre en exponer con claridad los aciertos del gobierno nacional, sin querer con esto insinuar que se disfracen equivocaciones o errores, con el fin de confrontar y disminuir la inmensa presión que realizan los Medios Masivos de Desinformación debilitando gravemente la gobernanza popular. No hacerlo es aceptar la derrota definitiva de la verdad, la justicia y la equidad.

...Publicidad...

2- Asimismo sugerimos, edificar un equipo de cuadros políticos conscientes de la envergadura del proyecto de Paz Total para que defiendan con inteligencia este proyecto, se comprometan y avancen decididamente. Dejar de lado la cultura de los compadrazgos de vieja data y costumbre es fundamental para no ser descalificado por una opinión pública deseosa del cambio.

....Publicidad....

3- Tácticamente es perentorio ser decentes y transparente, negociar no es claudicar ante una clase dirigente mayoritariamente insensible frente a la corrupción y la inequidad, aunque se entienda y justifiquen ciertos acercamientos a algunos políticos de movimientos ajenos a los principios que se quieren establecer, pero es preciso y obligatorio que se aleje y se impongan los criterios éticos tan venidos a menos, vilipendiados, manoseados y erosionados tras largos años de descomposición moral como norma operacional de la política nacional establecida y naturalizada desde el congreso.

El Pacto Histórico ha obtenido buenos resultados como movimiento político, aunque se intente demostrar lo contrario, sin embargo, se vienen cometiendo errores. La responsabilidad recae en dirigentes que creen ser dueños de un poder omnímodo, que al igual que la clase dirigente que quieren reemplazar están comportándose con egoísmo y amiguismos. La única opción es un Frente amplio, o Unidad Popular, que una a todo el pueblo que ansía una restructuración social para minimizar la desigualdad y construir la requerida Equicracia.

4- Movilizar de modo organizado al pueblo es requisito para consolidar cambios que logren evitar una explosión social patrocinada desde los interesados en el descredito de su gobierno, siendo acciones inminentes sí no se solucionan los cuellos de botella que representan la no reactivación del agro, del empleo y de la seguridad ciudadana.

5- Tener un medio de comunicación idóneo impide que el presidente se defienda solo por X (Twitter), poseer un equipo político valiente y reflexivo es decisivo; escuchar, reflexionar, autocriticarse sin destruirse y llamar a pensadores reales es urgente. El proyecto de medios públicos de información como RTVC o Señal Colombia, que están haciendo un esfuerzo, no son suficientes para el fortalecimiento de las comunicaciones oficiales del Gobierno. Hace falta fortalecer las emisoras comunitarias en las regiones, como plataforma comunicativa del Gobierno.

6- Tiene que reconsiderar la contraproducente decisión de los aumentos escalonados pero continuos de los precios de los combustibles bajo el argumento de estabilizar un fondo espurio con el que más pareciera querer sostener una rampante burocracia, como decían los abuelos el palo no está para cucharas cuando el mejoramiento de las condiciones sociales generales no dan espera, al contrario, están desesperando a una población asediada y hastiada por una violencia desmedida, por una inflación galopante aunque se insista en decir que la están controlando, igual sucede con los costos de los servicio públicos, del precio de los alimentos, por el aumento necesario pero desproporcionado del predial y muchas otras decisiones económicas que no aguantan la espera de las implementaciones de reformas que la oposición política frente a su gestión no van a dejar fácil ni voluntariamente imponer.

Adicional a estas consideraciones le presentamos unas propuestas prácticas qué a partir de nuestras experiencias de vida se deben tomar en cuenta:

Observamos con preocupación la relativa lentitud en la reactivación integral del sector agrícola y del empleo, debido a varios factores históricos, como la nula e incipiente infraestructura, la desconexión tecnológica en el campo además de la carencia obvia de una planificación de los gobiernos anteriores para el presente y futuro del sector. La demora en la renegociación de los tratados de libre comercio (TLC), especialmente el del cultivo del maíz con EE.UU., es uno de los factores agravantes de la situación agraria. Consideramos que esta problemática integral obstaculiza el cumplimiento efectivo de su programa de gobierno social, adicionalmente el permanecer en la OTAN y en la OCDE sin confrontar al sistema financiero, representado en el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo Internacional, y demás esquemas de dominio económico que se deben sino eliminar al menos limitar a su mínima expresión.

Otras propuestas del grupo “Pensadores Desobedientes”.

Para contrarrestar esta situación compleja, proponemos proyectos integrales de seguridad y soberanía alimentaria que generan empleo a muy corto plazo, en conjunto con una agresiva campaña de reforestación de cuencas hidrográficas que busquen la recuperación de estas y la protección y promoción de las fuentes hídricas. Paralelo a la recuperación hidráulica está la ejecución y promoción de la efectividad de los sistemas de riego.

Estos deben ser bio-proyectos productivos, diseñados para obtener muy altos resultados en producción, productividad y calidad, además de productos sanos, frescos, nutritivos y abundantes, para poder exportar, con una ventaja comparativa, obtenidos desde un enfoque productivo agroecológico, accediendo a los “mercados verdes” a nivel regional, nacional e internacional, estos bio-proyectos buscan resolver “radicalmente” los desafíos “inmediatos” relacionados con la seguridad y soberanía alimentaria, el empleo y la seguridad ciudadana y rural pretendiendo la reconstrucción del tejido social.

Complementando a los proyectos anteriores sugerimos el denominado Áreas de Invernaderos técnicos y Casas de Malla hábitat II, ideales para producción de hortalizas y otros cultivos en diferentes zonas ecológicas, con el objetivo de poder obtener resultados a corto plazo.

Los invernaderos son espacios relativamente pequeños dedicados a altas producciones que suplan las necesidades industriales, y las casa de malla hábitat II son instalaciones más pequeñas que sirven para suplir las necesidades alimentarias de comunidades o familias, sin embargo, ambas son instalaciones amigables con el ambiente y diseñadas para obtener una alta producción reduciendo la presión de plagas y fenómenos metrológicos adversos, que tiene como objetivo proporcionar alimentos y empleo de manera sostenible a corto, mediano y largo plazo.

Estos proyectos contemplan la creación y asesoramiento integral en la planificación, diseño,

ejecución, uso, manejo y mantenimiento de una red de “áreas de invernaderos” y casas de malla

denominada “Hábitat II “, siendo una idea que aunque parezca nimia es de gran importancia en la productividad y en la sanidad de los productos alimenticios, además se debe impulsar la construcción de “instalaciones pilotos” en diferentes regiones del país, las cuales serían ejemplos y paradigmas para otras regiones fronterizas, recalcando que estas instalaciones son amigables con el medio ambiente, para la producción de hortalizas y cultivos específicos según la ubicación geográfica, con un enfoque productivo agroecológico, buscando acceder a los “mercados verdes” nacionales e internacionales.

Además, se destaca la viabilidad de estos dos tipos de instalaciones, para incluir el cultivo de Cannabis medicinal para la producción de materia prima de CBD o de sus aceites para los laboratorios farmacéuticos a nivel nacional e internacional, algo similar se puede replicar con los cultivos de aromáticas de los cuales se obtienen variados aceites esenciales, incluida la deshidratación como alternativa, brindando empleo directo aproximadamente a 17 trabajadores por hectárea y otros 35 en forma indirecta, superior a cualquier otro cultivo tradicional. Esta estrategia del área de invernaderos ayudaría a bajar el desempleo en Colombia.

Para complementar este enfoque, proponemos la integración y colaboración activa de las Juntas de Acción Comunal, del SENA y Agrosavia, en la promoción de huertas caseras; a nivel individual o colectivos comunitarios, adaptadas a los sectores públicos o privados urbanos y rurales.

Es necesaria e indispensable una estrategia para liderar e integrar a todos los colegios, asociaciones, universidades, centros de investigación, agro empresas, empresas de

producción e industria públicas y privadas, ya que son fundamentales para el éxito de estos proyectos.

Consideramos que la unión de esfuerzos permitirá enfrentar, mitigar o evitar la inminente

crisis de una nueva explosión social, de consecuencias impredecibles para todas las clases sociales.

No sobra decir que es su decisión si escucha lo que la patria demanda y también su responsabilidad si ella no prospera. Le deseamos los mejores éxitos en su gestión gobernante. Seguiremos atentos a los proyectos de ejecución de Gobierno apoyando aquellos que se implementen dentro de las variables ofrecidas.

Agradecemos su atención a este asunto crucial y quedamos a la espera de su pronta respuesta.

Con aprecio y respeto,

Ingeniero agrónomo Roberto José Segovia Benavidez

Ingeniero agrónomo Octavio Cruz González