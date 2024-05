El día que Carlos Gardel, el argentino más paisa, aconsejó a Frank Sinatra que no dejara el canto

Una pareja de la estrella gringa conocida como La Voz, habría pedido ayuda al icónico tanguero para encarrilar la vida del intérprete de “New York, New York”

No sería descabellado pensar a Frank Sinatra como uno de los cantantes más icónicos de la música estadounidense y a Carlos Gardel como una de las voces más icónicas de Latinoamérica. Porque el argentinofrancés e intérprete de “Volver” o “Por una cabeza”, quien murió en un accidente aéreo en Medellín, es un cantante tan querido en Colombia, que la devoción por él no dista de la de cualquier artista local.

Pero muchos no saben que Frank Sinatra, quien morirá de un ataque al corazón 60 años después, podría no haber sido la estrella que fue de no haberse encontrado con El Zorzal Criollo, Carlos Gardel.

Aunque los rumores no están confirmados, la historia se remonta a la época en que Frank Sinatra estaba más dedicado a su vida de pandillero que de cantante, lo que tenía muy preocupada a su pareja y posteriormente esposa, Nancy Barbato.

Se dice que fue Frank Sinatra, quien entonces se acercó a Carlos Gardel –quien entonces ya era gigante en el continente– para pedirle un autógrafo, durante una presentación en la NBC de New York y que Barbato le habría contado tanguero que estaba preocupada porque su pareja no andaba por buenos pasos.

¿Por qué Carlos Gardel habría sido inspiración para la carrera de Frank Sinatra?

Carlos Gardel se habría limitado a decirle algo así como que se pusiera pilas con el canto, que no dejara ese talento de lado. La conversación entre ambos habría durado sólo unos pocos segundos.

La historia tiene varias versiones y una de ellas relata que Carlos Gardel incluso le habría aconsejado a Frank Sinatra que se presentara a un concurso de un famoso programa radial de la época.

Aunque la historia podría ser inventada, las fechas coinciden, porque en 1934 Gardel habría estado filmando El Tango en Broadway (New York) y Frank Sinatra sí se ganó el premio de dicho programa radial que se llamaba ‘Mejor Bowes Amateur Hour’.

A Frank Sinatra se lo ha relacionado con pandillas y delincuencia, pero también hay teorías que sugieren que podría haber sido agente encubierto de la CIA.

Y se ha dicho que cuando Frank Sinatra visitó a Argentina, le habría dado un mensaje del gobierno de los Estados Unidos a un reconocido promotor de la época, para que este se lo comunicara al entonces presidente de facto, Roberto Viola. Pero este empresario llamado Ricardo Finkel, nunca ha revelado el contenido real de dicho mensaje.